Почему Киев не смог предотвратить антиукраинскую поправку в резолюции Европарламента

В прошлый четверг Европарламент принял резолюцию по Украине. Объемный документ посвящен поддержке страны в условиях войны и ее прогрессу на пути вступления в Евросоюз. Однако один пункт резолюции совершенно не касается присоединения Украины к ЕС или российской агрессии против нее.

И как ни странно, но он находится в разделе под названием "Обязательства по вступлению в ЕС и переговорам о вступлении".

В этом, 34-м пункте, Европарламент раскритиковал Украину и лично Владимира Зеленского за – как решили евродепутаты – "ненужную и ничем не спровоцированную эскалацию", а именно – присвоение подразделению ССО названия в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА).

О том, какую проблему Украины обнажает эта история и как следует действовать Киеву, читайте в статье редактора "Европейской правды" Анатолия Марциновского На стороне Польши и без Украины: как критика УПА показала системную проблему Киева в органах ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Несколько странным выглядит сам способ, которым пункт об УПА появился в резолюции Европарламента.

Сначала, 30 июня, появились две поправки к проекту резолюции, внесенные явными маргиналами из группы "Европа суверенных наций". Среди авторов – представители "Альтернативы для Германии", польской "Конфедерации" и лидер недавно созданной итальянской ультраправой силы "Национальное будущее".

В проектах их поправок УПА называлась "формированием, ответственным за геноцид на Волыни и массовые преступления против поляков, евреев, чехов, русских, армян и других национальных меньшинств, а также украинцев, которые не одобряли их действия".

"ЕвроПравде" точно известно, что еще до 30 июня евродепутаты от мейнстримных польских партий вели в Европарламенте "разъяснительную работу", убеждая коллег из других стран в том, что вопрос об УПА нужно включить в украинскую резолюцию. А внесение поправок одиозными партиями, похоже, стало удобным поводом – их радикальные формулировки решили перебить "более умеренными".

Так появился упомянутый 34-й пункт. Обновленную поправку внесли Михаэль Галлер, известный своей проукраинской позицией, и польский депутат Анджей Галицкий. Оба принадлежат к крупнейшей политической группе Европарламента – Европейской народной партии, в которую входит также "Гражданская платформа" Дональда Туска.

В результате в резолюции появилась формулировка, которая полностью и категорически отражает польскую точку зрения на ситуацию и возлагает всю вину за нынешний кризис в отношениях с Польшей на Украину.

Помимо собственно принятия 34-го пункта, польские депутаты Европарламента в полной мере использовали трибуну во время дебатов.

Никто не противостоял манипуляциям, звучавшим в зале Европарламента.

Ни в отношении причин нынешнего кризиса в отношениях, ни в отношении прошлых событий на Волыни как таковых.

Было лишь несколько трезвых голосов среди депутатов, упоминавших об украинско-польском кризисе в своих выступлениях.

Итак, в этой политической борьбе поляки победили.

Именно их точку зрения, а не украинскую, поддержала Европейская народная партия, депутаты от которой и внесли поправку, отражающую польский взгляд на ситуацию. Несмотря на то, что целых четыре украинские партии – "Батькивщина", "Европейская солидарность", УДАР и "Самопомощь" – являются ассоциированными членами Европейской народной партии.

Но они не были привлечены к согласованию этого пункта резолюции.

Поэтому эта история показала, что Украине необходимо реальное присутствие в институтах ЕС, включая Европарламент.

В этой ситуации идея канцлера Германии Фридриха Мерца об ускоренной интеграции Украины в ЕС представляется полезной для Киева. Он предлагает предоставить Украине доступ к институтам ЕС еще до официального вступления.

Если бы Украина была вовлечена в этот процесс, то, по крайней мере, могла бы сделать резолюцию Европарламента с упоминанием УПА более сбалансированной.

Подробнее – в материале Анатолия Марциновского На стороне Польши и без Украины: как критика УПА показала системную проблему Киева в органах ЕС.