Как "отголосок империи" мешает Украине на пути в ЕС и что с этим делать

По показателю верховенства права (данные Всемирного банка) Украина не дотягивает даже до минимальных стандартов ЕС.

Верховенство права – краеугольный камень европейских ценностей.

Многие сводят верховенство права к судебной системе или, что ещё хуже, к борьбе с коррупцией. На самом же деле речь идёт о фундаментальном принципе.

А формальная интеграция европейских норм без интеграции европейских принципов может стать ловушкой для Украины.

О глубокой причине проблем Украины с верховенством права и о том, как можно исправить ситуацию, в статье старшего экономиста CASE-Украина Владимира Дубровского Европейские принципы или европейские нормы? Придётся ли нам делать выбор на пути в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Если сопоставить географию с показателями верховенства права, то бросается в глаза резкая и устойчивая граница между "ядром" Российской империи, с одной стороны, и странами к западу от него.

Эта граница отделяет страны с глубокими историческими традициями патронализма – системы социальных отношений, основанной на патронаже. То есть когда у каждого должна быть "крыша", которая неформально (не на основе закона и судебной процедуры!) "решает вопросы".

К сожалению, Украина унаследовала такие традиции от империи.

Не преодолев патронализм (показателем чего станет прогресс в области верховенства права), Украине не стоит стремиться к гармонизации законодательства.

Но с другой, геополитической точки зрения, Украине необходимо в короткие сроки (пусть не за два года, а за десять – но не за десятилетие) воссоединиться с европейской цивилизацией, чтобы не стать "серой зоной". И тем более не дать бывшей империи поглотить себя снова. Реально ли это?

Да, и есть современный пример – это Грузия времен Саакашвили-Бендукидзе.

Она сумела за десять лет вырваться из ситуации, значительно хуже нашей, – до уровня, превосходящего Болгарию. И если бы не некоторые ошибки реформаторов, на которых смогли сыграть их враги, то, вполне возможно, сейчас она могла бы уже быть вполне благополучным членом ЕС.

Три принципа, которые реформатор Каха Бендукидзе успешно применял для искоренения патронализма, сводятся к следующему: радикальное упрощение и либерализация законодательства; перезагрузка тех государственных органов, которые поражены патронализмом и пронизаны патрональными сетями; амнистия прошлых "грехов", без которой невозможно обеспечить неизбежность наказания – ведь наказывать придется всех или почти всех.

В контексте амнистии одной из главных ошибок грузинских реформаторов, пожалуй, было большое количество наказанных – Грузия в те времена занимала четвертое место в мире и первое в Европе по количеству заключенных на душу населения.

Другая ошибка, которую они впоследствии признавали, – недостаточное внимание к неформальной стороне патронализма, общественному сознанию. Но с ней, при желании, умеют работать политтехнологи – не помешало бы использовать их методы и знания в благородных целях.

Так что мы – не первопроходцы, можем извлечь уроки из этих ошибок.

Более того, Украина сейчас находится в лучших условиях, чем была Грузия.

В конце концов, обе революции, определившие нынешнюю траекторию движения Украины, проходили под лозунгами именно "европейских принципов" – а не норм. Поэтому с внутренним политическим спросом на соответствующие реформы всё идёт очень хорошо.

А эти реформы должны заключаться в том, чтобы радикально упростить законодательство, уменьшить роль чиновника и регуляторную нагрузку – даже там, где это противоречит формальной евроинтеграции. Конечно, нужно как можно скорее гармонизировать те европейские нормы, которые способствуют упрощению, способствуют дерегулированию или демонополизации.

На этом фоне – перезагрузить основные контрольные и правоохранительные органы, завершить судебную реформу. А также обязательно сопровождать все это постоянной просветительской кампанией против "парадигмы нулевой суммы" и размывания границ между сферами деятельности.

Таким образом необходимо добиться решительного перелома в борьбе верховенства права с патронализмом.

Подробнее – в материале Владимира Дубровского Европейские принципы или европейские нормы? Придётся ли нам делать выбор на пути в ЕС.