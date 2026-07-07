Какие две победы принесет Киеву саммит НАТО и как в Альянсе меняется отношение к Украине

7 июля в столице Турции начинается саммит Североатлантического альянса.

Уже сейчас есть основания утверждать, что эта встреча будет успешной для Украины. Впрочем, отдельные детали станут понятны только после переговоров лидеров и будут зависеть от их хода. В том числе это касается договоренностей о новых поставках ВСУ антибаллистических ракет.

Подробнее об ожиданиях от встречи – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Анкары) 140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО в Анкаре. Далее – краткое изложение статьи.

Только в пятницу, 3 июля, послы государств-союзниц поставили точку и окончательно согласовали содержание декларации саммита НАТО.

Одним из нескольких элементов, которые согласовали последними, стало финансирование Украины.

Решение саммита НАТО гарантирует Украине, что она получит от стран Альянса не менее 70 млрд евро на противодействие российской агрессии в 2026 году и аналогичную сумму, опять же не менее 70 млрд, – в 2027-м.

Именно это станет главной дипломатической победой Украины.

В целом для документов НАТО более типично указывать суммы в долларах США. Почему же на этот раз выбрали евро?

Отказ от долларового исчисления, помимо прочего, имел символическое значение, словно подчеркивая, что США в оказании помощи Украине не участвуют.

Причем в этом финансировании будет участвовать вся Европа без исключений – что означает участие в нем также Венгрии и Словакии, и с их стороны, как утверждается, никаких оговорок объявлено не будет.

Но кто из членов НАТО и сколько должен предоставить? Здесь начинается неопределенность.

Решение Альянса не будет содержать никаких деталей относительно распределения сумм финансирования, но дает украинской стороне гарантии, что союзники решат этот вопрос между собой.

Отдельная статья расходов союзников на оборону Украины – это, конечно же, программа PURL, в рамках которой европейские государства и партнеры НАТО закупают в США американское оружие для ВСУ. Прежде всего речь идет о перехватчиках для систем Patriot, включая ракеты PAC-3, способные сбивать баллистические ракеты.

Вопрос о баллистических ракетах – это второй приоритет и вторая ожидаемая победа Украины на саммите.

Но если по сумме расходов союзников на оборону Украины удалось договориться заранее, то в отношении противоракетной обороны подобной определенности нет.

Это – именно тот вопрос, который во многом зависит от переговоров в Анкаре.

В целом "трек Трампа" в последнее время оказывается успешным для Украины. Поэтому нельзя исключать, что в Анкаре будут заключены содержательные, амбициозные, но не обязательно публичные договоренности по американскому треку.

И напоследок о решении, которое имеет чисто политическое значение – но его не стоит недооценивать.

В декларацию саммита – по крайней мере, согласно её последним версиям – должна войти норма о том, что Украина является контрибутором безопасности в североатлантическом пространстве. Этот термин означает, что Украина и её сотрудничество с государствами Альянса вносят вклад в общую безопасность НАТО.

В определенной степени это является подготовкой к тому, чтобы Украина уже соответствовала всем требованиям вступления к моменту, когда со стороны Альянса наконец проявится политическая воля.

Остается добавить, что в кулуарах саммита состоится заседание Совета "Украина-НАТО" на уровне министров иностранных дел, и это – еще один сигнал того, что отношения между Украиной и Альянсом развиваются успешно. А президент Украины Владимир Зеленский стал одним из немногих гостей из-за пределов Альянса, получивших приглашение как на сам саммит, так и на ключевое торжественное мероприятие в его программе – ужин лидеров с американским президентом.

Одним словом, есть все основания уже сейчас говорить, что саммит НАТО в Анкаре становится успехом Украины. А детали этого успеха станут понятны уже после переговоров лидеров.

Подробнее – Сергей Сидоренко (из Анкары) 140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО в Анкаре.