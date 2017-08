Два теракти та вибух будинку: що відомо про хвилю "лоукост-терору" на іспанських курортах

У розпал курортного сезону, 17 та 18 серпня, одразу два курорти іспанської Каталонії стали об’єктами атак терористів.

А напередодні у Каталонії стався вибух у будинку – як з’ясувалося тепер, вибухнула підпільна лабораторія з виробництва вибухівки, і поліція впевнена, що ці події пов’язані.

"Європейська правда" зібрала ключову інформацію, пов’язану з трагічні подіями в Іспанії, в тому числі ту, що лишилася поза фокусом уваги українських ЗМІ. На жаль, вже можна говорити про новий виток терору в Євросоюзі.

Іспанські ЗМІ вже вигадали для нього нову та влучну назву: лоукост-терор.

Адже тепер не потрібно переправляти до ЄС зброю та зберігати її, ризикуючи потрапити до рук поліції. Знаряддям масового вбивства може стати автомобіль, орендований за кількасот євро.

Та на щастя, є й позитивні висновки: каталонська поліція показала, що її дії здатні серйозно зменшити кількість жертв.





La Rambla:

13 загиблих, понад 100 поранених з 24 країн

Вулиця Рамбла – La Rambla – одна з туристичних візитівок каталонської столиці. Вулиця з широким променадом простягнулася на 1,2 км, від площі Каталонії до монумента Христофору Колумбу на узбережжі.

Близько п’ятої години вечора білий мікроавтобус в’їхав у пішохідну зону з боку площі Каталонії та попрямував просто на людей. Він їхав зигзагами, щоби зачепити якомога більше перехожих, і проїхав рівно половину Рамбли, приблизно 600 метрів її довжини, перш ніж зупинився.

Згодом поліція з’ясує, що цей фургон був орендований, що разом з ним злочинці винайняли ще один і готують наступні напади, і не лише автомобільні.

Та спершу Іспанію та й весь світ шокувало те, що відбулося у серці Барселони.

Для тих, хто не був у цьому місті, варто коротко зауважити. Рамбла – одна з перших туристичних принад, які зазначають у всіх туристичних путівниках по Барселоні. Не всі туристи є фанатами цієї пішохідної вулиці, та, мабуть, кожен, хто зупинявся у каталонській столиці, хоча б один раз проходив нею. Не складно уявити, якою заповненою вона була надвечір у пік туристичного сезону.

За оновленими даними, під колеса потрапили туристи з 24 країн. Вночі повідомлялося про 18 країн, тоді речник каталонського уряду оприлюднював їх перелік. Серед постраждалих – громадяни Іспанії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Італії, Угорщини, Румунії, Ірландії, Греції, Македонії, Алжиру, Перу, Аргентини, Венесуели, Австралії, Куби та Китаю.

На щастя, України в цьому переліку немає, хоча остаточний перелік постраждалих ще з’ясовується.

У стані шоку не всі одразу звернулися до лікарів. Через це кількість офіційно підтверджених постраждалих збільшувалася і до ночі сягнула понад 100 людей.

Служба порятунку проти ночі повідомила про 99 людей, що потрапили до лікарень принаймні на короткий час. 15 перехожих госпіталізовані з важкими травмами, 23 – з менш серйозними пораненнями, 48 – з легкими ушкодженнями (це – лише ті, хто звернувся до стаціонарів).

Теракт забрав життя щонайменше 13 людей, серед них – іспанці, четверо громадян Німеччини та один бельгієць (на щастя, кількість загиблих від вечора не збільшується).

А вже за кілька годин – рекордно короткий час для таких випадків –

терористична організація "Ісламська держава" оголосила, що теракт здійснили "її солдати".

Мета терористів – помста державам-членам коаліції, що об’єдналася у боротьбі проти ІДІЛ. А оскільки до цієї коаліції входять ледь на всі держави Західного світу, теракт на курорті якнайкраще підходив для такої атаки.

Посіяти паніку їм справді вдалося. Як це нерідко буває, з’явилися хибні повідомлення про атаки – місцеві ЗМІ повідомили про напад на ресторан та захоплених у ньому заручників. Зрештою поліція офіційно спростовувала цю інформацію.

Насправді містом проходив масштабний поліцейський рейд.

Нападники втекли з місця теракту на Рамблі і їх потрібно було якнайшвидше зловити; згодом принаймні частину з них було знешкоджено. Крім того, спецслужби стереглися повторення теракту в новому місці. І були абсолютно праві.





Автошахіди та успіх поліції

Навіть та група терористів, що готувала атаку в Барселоні, схоже, мала на меті кілька нападів.

Мікроавтобус, що в’їхав у натовп, був орендований незадовго до теракту. Причому на ті самі документи зловмисники орендували дві схожі машини. Одна з них лишилася на Рамблі, а другу поліція знайшла на вулиці у містечку Vic неподалік Барселони. Машини були орендовані на ім’я Дрісса Укабіра, до якого ми повернемося згодом.

А після опівночі новим епіцентром терористичної атаки став інший курорт на півдні Каталонії - містечко Камбрільс, розташоване трохи на захід від Таррагони.

IF YOU'RE NOW IN #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe. Police operation ongoing