Два теракти та вибух будинку: що відомо про хвилю "лоукост-терору" на іспанських курортах

Сергій Сидоренко, Європейська правда _ П'ятниця, 18 серпня 2017, 10:11

Фото: efe.com

У розпал курортного сезону, 17 та 18 серпня, одразу два курорти іспанської Каталонії стали об’єктами атак терористів.

А напередодні у Каталонії стався вибух у будинку – як з’ясувалося тепер, вибухнула підпільна лабораторія з виробництва вибухівки, і поліція впевнена, що ці події пов’язані.

"Європейська правда" зібрала ключову інформацію, пов’язану з трагічні подіями в Іспанії, в тому числі ту, що лишилася поза фокусом уваги українських ЗМІ. На жаль, вже можна говорити про новий виток терору в Євросоюзі.

Іспанські ЗМІ вже вигадали для нього нову та влучну назву: лоукост-терор.

Адже тепер не потрібно переправляти до ЄС зброю та зберігати її, ризикуючи потрапити до рук поліції. Знаряддям масового вбивства може стати автомобіль, орендований за кількасот євро.

Та на щастя, є й позитивні висновки: каталонська поліція показала, що її дії здатні серйозно зменшити кількість жертв.





La Rambla:

13 загиблих, понад 100 поранених з 24 країн

Вулиця Рамбла – La Rambla – одна з туристичних візитівок каталонської столиці. Вулиця з широким променадом простягнулася на 1,2 км, від площі Каталонії до монумента Христофору Колумбу на узбережжі.

Близько п’ятої години вечора білий мікроавтобус в’їхав у пішохідну зону з боку площі Каталонії та попрямував просто на людей. Він їхав зигзагами, щоби зачепити якомога більше перехожих, і проїхав рівно половину Рамбли, приблизно 600 метрів її довжини, перш ніж зупинився.

Згодом поліція з’ясує, що цей фургон був орендований, що разом з ним злочинці винайняли ще один і готують наступні напади, і не лише автомобільні.

Та спершу Іспанію та й весь світ шокувало те, що відбулося у серці Барселони.

Для тих, хто не був у цьому місті, варто коротко зауважити. Рамбла – одна з перших туристичних принад, які зазначають у всіх туристичних путівниках по Барселоні. Не всі туристи є фанатами цієї пішохідної вулиці, та, мабуть, кожен, хто зупинявся у каталонській столиці, хоча б один раз проходив нею. Не складно уявити, якою заповненою вона була надвечір у пік туристичного сезону.

За оновленими даними, під колеса потрапили туристи з 24 країн. Вночі повідомлялося про 18 країн, тоді речник каталонського уряду оприлюднював їх перелік. Серед постраждалих – громадяни Іспанії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Італії, Угорщини, Румунії, Ірландії, Греції, Македонії, Алжиру, Перу, Аргентини, Венесуели, Австралії, Куби та Китаю.

На щастя, України в цьому переліку немає, хоча остаточний перелік постраждалих ще з’ясовується.

У стані шоку не всі одразу звернулися до лікарів. Через це кількість офіційно підтверджених постраждалих збільшувалася і до ночі сягнула понад 100 людей.

Служба порятунку проти ночі повідомила про 99 людей, що потрапили до лікарень принаймні на короткий час. 15 перехожих госпіталізовані з важкими травмами, 23 – з менш серйозними пораненнями, 48 – з легкими ушкодженнями (це – лише ті, хто звернувся до стаціонарів).

Теракт забрав життя щонайменше 13 людей, серед них – іспанці, четверо громадян Німеччини та один бельгієць (на щастя, кількість загиблих від вечора не збільшується).

А вже за кілька годин – рекордно короткий час для таких випадків –

терористична організація "Ісламська держава" оголосила, що теракт здійснили "її солдати".

Мета терористів – помста державам-членам коаліції, що об’єдналася у боротьбі проти ІДІЛ. А оскільки до цієї коаліції входять ледь на всі держави Західного світу, теракт на курорті якнайкраще підходив для такої атаки.

Посіяти паніку їм справді вдалося. Як це нерідко буває, з’явилися хибні повідомлення про атаки – місцеві ЗМІ повідомили про напад на ресторан та захоплених у ньому заручників. Зрештою поліція офіційно спростовувала цю інформацію.

Насправді містом проходив масштабний поліцейський рейд.

Нападники втекли з місця теракту на Рамблі і їх потрібно було якнайшвидше зловити; згодом принаймні частину з них було знешкоджено. Крім того, спецслужби стереглися повторення теракту в новому місці. І були абсолютно праві.





Автошахіди та успіх поліції

Навіть та група терористів, що готувала атаку в Барселоні, схоже, мала на меті кілька нападів.

Мікроавтобус, що в’їхав у натовп, був орендований незадовго до теракту. Причому на ті самі документи зловмисники орендували дві схожі машини. Одна з них лишилася на Рамблі, а другу поліція знайшла на вулиці у містечку Vic неподалік Барселони. Машини були орендовані на ім’я Дрісса Укабіра, до якого ми повернемося згодом.

А після опівночі новим епіцентром терористичної атаки став інший курорт на півдні Каталонії - містечко Камбрільс, розташоване трохи на захід від Таррагони.

IF YOU'RE NOW IN #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe. Police operation ongoing — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 серпня 2017 р.

Сценарій атаки обрали той самий: знаряддям теракту став автомобіль, що увірвався на пішохідну частину курорту. Крім того, поліція вважає, що барселонські та камбрільські терористи були пов’язані одні з одними.

Та далі події у цих містах радикально відрізняються.

Перш за все, друга атака не стала вбивчою, як перша (Рамблу і променад Камбрільса не порівняти). Атака зачепила лише шістьох пішоходів, двоє з них зараз у важкому стані.

Та головна відмінність – реакція поліції.

Поліцейські, звісно ж, знали про барселонський теракт і отримали вказівку жорстко реагувати на всі інциденти. Автомобіль зупинили пострілами. Деталей того, як це відбулося, досі немає, але відомо, що четверо підозрюваних загинули на місці, ще один – згодом, у лікарні; також повідомляється про поранення одного з поліцейських.

А вже глибокої ночі у місті пролунали вибухи.

Поліція підтвердила, що знайшла у вбитих зловмисників щось на кшталт "поясів шахіда" і контрольованими вибухами знищила їх.

Чи насправді там була вибухівка – досі лишається незрозумілим. Поліцейське відомство Каталонії обіцяло повідомити про це пізніше; до ранку повідомлень не надходило.

Як стало відомо пізніше, у поясах смертників терористів не було вибухівки.

Хоча підстави для того, щоби очікувати на появу вибухівки, у поліції справді були. Річ у тому, що напередодні, в ніч на четвер, у містечку Альканар – це також у Каталонії, в провінції Таррагона, – вибухнув житловий будинок.

Наслідки вибуху в Альканарі

З-під завалів будівлі дістали одного загиблого, ще семеро людей отримали травми. Тоді не було сумнівів, що причиною трагедії став вибух газу, про це заявили місцеві пожежні та повідомили ЗМІ.

Та протягом дня з’явилися нові подробиці.

Шеф поліції цього містечка, Жозеп Луіс Траперо, в четвер ввечері заявив, що це припущення було помилковим і що тепер можна "чітко і практично без сумнівів" пов’язати цей вибух та подальші теракти на узбережжі.

Тепер поліція вважає, що у будинку, який перетворився на купу уламків, готували вибухівку, цитує представника правоохоронців іспанська El Pais.





Лоукост-тероризм

Нині щодо терористичних нападів в Іспанії лишається більше припущень, аніж фактів. Зокрема, якщо зв’язок між вибухом будинку та терористичними атаками справді існує, то можна припустити, що вибір дня терактів був вимушеним, а не запланованим.

А теракт у Камбрільсі взагалі позбавлений логіки.

Напад стався близько першої години ночі, коли людей на вулиці лишилося небагато; терористи їхали вп’ятьох в одній машині – навіщо?

Тому лишається сподіватися, що у найближчі дні стануть відомі інші важливі деталі. Хоча те, що в Камбрільсі поліція вбила всіх без винятку підозрюваних, що були в автомобілі, ускладнює це завдання.

Та на окрему увагу заслуговує історія найвідомішого підозрюваного у теракті на Рамблі.

Підозрюваного, який згодом виявився непричетним до масового вбивства людей.

Ми вже згадали, що вантажний мікроавтобус, який скоїв наїзд на людей, був орендований на ім’я Дрісса Укабіра, а його документи лишилися в салоні цього авто.

Те, що він раніше вже був засуджений за інші проступки, додало поліції впевненості, що це – той, кого вони шукають.

Та після того, як фото та прізвище цього хлопця з’явилися у ЗМІ, він сам прийшов до поліції та повідомив, що непричетний, що його документи вкрали, і швидше за все, це зробив його брат, 18-річний Мусса Укабір, який після того взяв в оренду автомобілі на чужі документи.

І тут варто додати, що у своїх дописах в соцмережах соцмережах обидва брати, марроканці за походженням, раніше висловлювалися на захист ісламського тероризму.

Хай там як, напад на курорти в Іспанії став свідченням того, що проблема тероризму в Європі виходить на принципово інший рівень.

Дані про вибухівку та про пояси смертників наразі лишаються тільки на рівні припущень. А фактом є те, що знаряддям терору в обох випадках стали звичайні автомобілі. І це – не перше їх використання у такій якості. Згадаймо жахливі поді минулого року в Ніцці, де під колесами вантажівки загинули 86 людей, а 458 дістали травми, або точно такий теракт у Берліні на різдвяному ярмарку, де загинуло 12 і 56 було поранено.

Нині це – нова офіційна тактика ісламських терористів.

El Pais наводить дані з методички ІДІЛ, що з'явилася в інтернеті минулого року. У ній прибічників джихаду інструктували, як робити теракти за допомогою вантажівок. Тому немає жодних сумнівів, що ця історія матиме продовження.

Іспанські журналісти підібрали влучну назву для такої тактики ісламістів: "лоукост-терор".

І це справді так.

Не потрібна контрабандна зброя. Не потрібне навчання в таборах Сирії чи Іраку, після якого потенційних джихадістів беруть "на олівець" спецслужби. Достатньо мати водійські права, паспорт, невелику суму грошей та велике бажання взяти участь у джихаді (а розвинути це бажання можна і вдома, радикальних клериків вистачає повсюду).

І це – нова реальність, з якою ще доведеться навчитися боротися.



Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"