"Миротворчий фейк" російських ЗМІ: чому Україна не реєструвала проект резолюції в Радбезі ООН

Сергій Сидоренко, Європейська правда _ Четвер, 21 вересня 2017, 12:20

Напівправда, недоправда або й відверта брехня – улюблені інформаційні підходи російської влади. Всередині країни цей метод працює "на ура". А от на зовнішній арені – почав давати збої. В Євросоюзі вже відверто визнають, що російське медіаполе – це простір для брехні та фейків, яким треба протидіяти

Та російська дипломатія, схоже, не планує або не вміє діяти інакше.

Отже, в РФ просувають новий фейк. Тепер – про ситуацію в ООН.

Причому просування ведеться не через "трешовий набір" ЗМІ на кшталт Sputnik або Russia Today, а за допомогою респектабельного "Комерсанта".

У четвер на першій шпальті "Комерсанта" вийшов текст про перспективи миротворців на Донбасі.

Залишимо за дужками те, що в "Ъ" лунають дифірамби на адресу Путіна-миротворця, який нібито ініціював початок практичної дискусії щодо миротворців (без жодної згадки про те, що до того Росія протягом двох років блокувала у Радбезі будь-які дискусії щодо миротворців, і це підтверджується навіть офіційними заявами з російського боку). Окей, кожен дивиться на ситуацію зі свого боку.

Але точно не варто лишати без уваги те, що російські дипломати, яких цитують колеги з "Комерсанта", поширюють відверту брехню про дії та про правову позицію України!

Далі – цитування статті в "Ъ".

"В Совбезе сейчас лежат два проекта резолюции на эту тему — украинский и российский. Напомним, 5 сентября с предложением ввести "голубые каски" в Донбасс (так в оригіналі. – ЄП) выступил президент РФ Владимир Путин...

Соответствующий проект резолюции был оперативно внесен российской стороной... При этом источник "Ъ", близкий к российской делегации, уточнил: украинская сторона внесла свой проект резолюции о миротворцах только после этого".

Можемо впевнено стверджувати, що це є відвертою неправдою.

По-перше, в Радбезі немає нашого проекту резолюції. Він не з’явиться найближчим часом, і на це є вагомі підстави (про них – трохи далі), хоча росіянам дуже кортіло би, щоби Київ зареєстрував альтернативний проект.

По-друге, хоч ми і не реєстрували проект (тобто документ, який можна виносити на голосування), в ООН справді є документ від України, в якому розписане наше бачення майбутньої миротворчої місії. Це – лист президента Порошенка, який є у розпорядженні всіх учасників Радбезу, включаючи росіян. Але створювачі фейків у МЗС РФ говорили, звісно, не про нього, бо цей лист надійшов з Києва не "після промови Путіна". Він зареєстрований в ООН ще в квітні 2015 року!

І, по-третє. Російська сторона аж ніяк не є такою, що "вболіває за миротворців". Навпаки, до останнього моменту росіяни блокували будь-яке просування ідеї про направлення миротворчої місії. Та й нині, схоже на те, їхні дії не мають на меті направлення "блакитних шоломів" на Донбас.

Отже, по пунктах.

"ЄвроПравда" ще минулого тижня спілкувалася з дипломатами, що відповідають, зокрема, за лінію ООН, з’ясовуючи нашу позицію щодо миротворців. Кілька дипломатів топ-рівня підтвердили: Україна, хоч і має право подати зустрічний проект щодо ідеї росіян, не робила цього.

В четвер, після появи російського фейку, автор цих рядків перевірив інформацію у ще одного джерела і отримав додаткове спростування.

То чому ж Київ не хоче реєструвати свою резолюцію на противагу російській?

Мотивів декілька, і головний з них – це те, що такий крок може нам зашкодити і підштовхне Радбез до ухвалення документа у неприйнятній для нас редакції.

"В ООН поширена практика "зближення сторін". Якщо є два офіційно зареєстрованих документи, друзі Росії в Радбезі можуть сказати: що ж, давайте шукати щось середнє між ними. Але в російському документі є кілька неприйнятних для нас положень", – пояснив один із дипломатів.

Зокрема, росіяни хочуть завести миротворців лише для охорони місії ОБСЄ, лише на контактну лінію (без надання їм права перевіряти зберігання важкої зброї та контролю за кордоном), а також наполягають, щоби для переговорів про місію Україна визнала самопроголошену "владу" "ЛДНР" та почала контакти з нею.

Будь-який із цих пунктів, якщо залишиться у "компромісному" документі, зробить резолюцію неприйнятною.

Спитаєте, чи не потрібно нам повідомити інших членів Радбезу про свою позицію і для цього – зареєструвати свій проект? Ні, не потрібно.

Позиція України зафіксована у секретаріаті РБ ООН ще навесні 2015 року. І відтоді вона не змінилася.

Ми неодноразово писали про вимоги української сторони до мандату місії ООН (приміром, можете проглянути новину з розлогим цитуванням міністра Павла Клімкіна).

Причому росіяни не можуть навіть сказати, що вони "забули про старі ідеї" Києва або що вони вирішили, що ці пропозиції втратили актуальність. 5 вересня МЗС окремо нагадав про лист Порошенка на адресу генсека ООН та голови РБ ООН, а українська місія у Нью-Йорку переклала прес-релиз міністерства і знову спрямувала його генсеку та Раді безпеки.

"Порошенко офіційно надіслав до генерального секретаря ООН та голови Ради Безпеки ООН звернення щодо розгортання на території нашої держави миротворчої операції під егідою ООН. Цей лист був розповсюджений 2 квітня 2015 року як офіційний документ РБ ООН", - йдеться у цьому повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Сподіваємося, ніхто всерйоз не припускає, що російські дипломати "переплутали" прес-реліз, який надійшов від МЗС, та проект резолюції від імені України? Адже переплутати такі документи навряд чи можливо, а от свідомо зманіпулювати – цілком.

І останнє.

Дуже хотілося б, щоби Росія справді щиро бажала схвалити направлення миротворців на Донбас, але є підстави для сумніву в цьому...

Адже зі щирим бажанням не дуже стикуються ті фейки, які росіяни поширюють зараз.

Та й взагалі, те, як діють росіяни зі своїм проектом резолюції (коли його зареєстрували, не обговоривши навіть із постійними членами РБ, тобто з тими, хто має право вето), йде всупереч усім правилам і традиціям ООН. Швидше, це схоже на піар, на імітацію бурхливої діяльності.

Саме тому проти російського бачення місії вже висловився увесь світ.

А один з очільників британського МЗС в інтерв’ю ЄП прямо заявив: варто бути особливо обережним, коли з’являються такі пропозиції від росіян.