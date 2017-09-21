"Миротворческий фейк" российских СМИ: почему Украина не регистрировала проект резолюции в СБ ООН

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 21 сентября 2017, 12:20

Полуправда, недоправда или даже откровенная ложь – любимые информационные подходы российской власти. Внутри страны этот метод работает на ура. А вот на внешней арене – начал давать сбои. В Евросоюзе уже откровенно признают, что российское медиаполе – это пространство для лжи и фейков, которым нужно противодействовать

Но российская дипломатия, похоже, не планирует или не умеет действовать иначе.

Итак, в РФ продвигают новый фейк. Теперь – о ситуации в ООН.

Причем продвижение ведется не через "трешевый набор" СМИ вроде Sputnik или Russia Today, а с помощью респектабельного "Коммерсанта".

В четверг на первой полосе "Коммерсанта" вышел текст о перспективах миротворцев на Донбассе.

Оставим за скобками то, что в "Ъ" звучат дифирамбы в адрес Путина-миротворца, который якобы инициировал начало практической дискуссии о миротворцах (без единого упоминания о том, что до того Россия два года блокировала в Совбезе любые дискуссии о миротворцах, и это подтверждается даже официальными заявлениями российской стороны). Окей, каждый смотрит на ситуацию со своей стороны.

Но точно не стоит оставлять без внимания то, что российские дипломаты, которых цитируют коллеги из "Коммерсанта", распространяют откровенную ложь о действиях и правовой позиции Украины!

Далее – цитирование статьи в "Ъ".

"В Совбезе сейчас лежат два проекта резолюции на эту тему – украинский и российский. Напомним, 5 сентября с предложением ввести "голубые каски" в Донбасс(так в оригинале. – ЕП) выступил президент РФ Владимир Путин...

Соответствующий проект резолюции был оперативно внесен российской стороной... При этом источник "Ъ", близкий к российской делегации, уточнил: украинская сторона внесла свой проект резолюции о миротворцах только после этого".

Можем с уверенностью утверждать, что это откровенная ложь.

Во-первых, в Совбезе нет нашего проекта резолюции. Он не появится в ближайшее время, и на то есть веские основания (о них – чуть ниже), хотя россиянам очень хотелось бы, чтобы Киев зарегистрировал альтернативный проект.

Во-вторых, хоть мы и не регистрировали проект (то есть документ, который можно выносить на голосование), в ООН действительно есть документ от имени Украины, в котором расписано наше видение будущей миротворческой миссии. Это – письмо президента Порошенко, которое имеется в распоряжении всех участников Совбеза, включая россиян. Но создатели фейков в МИД РФ говорили, конечно, не о нем, потому что это письмо поступило из Киева не "после речи Путина". Оно зарегистрировано в ООН еще в апреле 2015-го!

И, в-третьих. Российская сторона вовсе не "болеет за миротворцев". Наоборот, до последнего момента россияне блокировали любое продвижение идеи о направлении миротворческой миссии. Да и сейчас, похоже, их действия не имеют целью отправку "голубых касок" на Донбасс.

Итак, по пунктам.

"ЕвроПравда" еще на прошлой неделе общалась с дипломатами, ответственными, в частности, за линию ООН, выясняя нашу позицию по миротворцам. Несколько дипломатов топ-уровня подтвердили: Украина, хоть и имеет право подать встречный проект относительно идеи россиян, не делала этого.

В четверг, после появления российского фейка, автор этих строк проверил информацию еще у одного источника и получил дополнительное опровержение.

Почему же Киев не хочет регистрировать свою резолюцию в противовес российской?

Мотивов несколько, и главный из них – это то, что такой шаг может нам навредить и подтолкнет Совбез к принятию документа в неприемлемой для нас редакции.

"В ООН распространена практика "сближения сторон". Если есть два официально зарегистрированных документа, друзья России в Совбезе могут сказать: что ж, давайте искать что-то среднее между ними. Но в российском документе есть несколько неприемлемых для нас положений", – пояснил один из дипломатов.

В частности, россияне хотят ввести миротворцев только для охраны миссии ОБСЕ, только на контактную линию (без предоставления им права проверять хранение тяжелого вооружения и контроля за границей), а также настаивают, чтобы для переговоров по поводу миссии Украина признала самопровозглашенные "власти" "ЛДНР" и начала контакты с ними.

Любой из этих пунктов, если останется в "компромиссном" документе, сделает резолюцию неприемлемой.

Вы спросите, не нужно ли нам сообщить другим членам Совбеза о своей позиции и для этого – зарегистрировать свой проект? Нет, не нужно.

Позиция Украины зафиксирована в секретариате СБ ООН еще весной 2015 года. И с тех пор она не изменилась.

Мы неоднократно писали о требованиях украинской стороны к мандату миссии ООН (к примеру, можете прочесть новость с пространным цитированием министра Павла Климкина).

Причем россияне не могут даже сказать, что они "забыли старые идеи" Киева или что они решили, что эти предложения утратили актуальность. 5 сентября МИД отдельно напомнил о письме Порошенко в адрес генсека ООН и председателя СБ ООН, а украинская миссия в Нью-Йорке перевела пресс-релиз министерства и снова направила его генсеку и Совету безопасности.

"Порошенко официально направил генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение относительно развертывания на территории нашего государства миротворческой операции под эгидой ООН. Это письмо было распространено 2 апреля 2015 года как официальный документ СБ ООН", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Надеемся, никто всерьез не предполагает, что российские дипломаты "перепутали" пресс-релиз, который поступил от МИД, и проект резолюции от имени Украины? Ведь перепутать такие документы вряд ли возможно, а вот сознательно манипулировать – вполне.

И последнее.

Очень хотелось бы, чтобы Россия действительно искренне желала одобрить отправку миротворцев на Донбасс, но есть основания в этом сомневаться...

Ведь с искренним желанием не очень-то стыкуются те фейки, которые россияне распространяют сейчас.

Да и вообще, то, как действуют россияне со своим проектом резолюции (когда его зарегистрировали, не обсудив даже с постоянными членами СБ, то есть с теми, у кого есть право вето), идет вопреки всем правилам и традициям ООН. Скорее, это похоже на пиар, на имитацию бурной деятельности.

Именно поэтому против российского видения миссии уже высказался весь мир.

Один из руководителей британского МИД в интервью ЕП прямо заявил: нужно быть особенно осторожными, когда появляются такие предложения от россиян.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"