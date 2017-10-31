Друге життя президента Земана: хто перемагає у боротьбі за новий уряд Чехії

Юрій Панченко, Європейська правда _ Вівторок, 31 жовтня 2017, 15:17

Парламентські вибори у Чехії, що відбулися трохи більше тижня тому, принесли вкрай неприємні сюрпризи і для Праги, і для України, і для всієї Східної Європи.

Невипадково словацький прем'єр Роберт Фіцо, коментуючи виборів у сусідів, заявив, що тепер Словаччина стає "проєвропейським островом" у регіоні. Можливо, він дещо згущує фарби, проте очевидно, що Чехія вже не буде такою, як раніше. Яскравий доказ цього – поразка усіх "традиційних" партій.

Але вибори так і не дали відповіді, якою буде нова Чехія.

Виборчі перегони виграла популістська партія ANO. Тепер її лідер – олігарх та екс-міністр фінансів Андрей Бабіш (ЄвроПравда присвятила йому окремий матеріал) – отримав мандат на формування нового уряду.

Консультації лідера партії-переможця з представниками всіх інших політичних сил, що пройшли до парламенту, тривали увесь минулий тиждень, та завершилися безрезультатно. І хоча від самого початку Бабіш схилявся до коаліції із ODS – партією, що зайняла друге місце на виборах, однак ці переговори так і не дали бажаного результату. Втім, як і консультації з іншими політичними силами.

Жодна з парламентських партій не погодилася на формування коаліції з переможцем.

Обираючи між можливістю побути при владі та шансом на реванш, всі схиляються до другого. Один з аргументів - те, що співпраця з Бабішем здатна вбити рейтинг будь-якої партії.

Лише одна політична сила припустила своє входження у владу - ультраправа SPD, четверте місце якої стало ледь не найбільшим шоком чеських виборів. Лідер SPD Томіо Окамура вже заявив про готовність брати участь у формуванні коаліції... але висунув завчасно неприйнятні політичні умови.

Зокрема, він пропонує націоналізувати чеське телебачення та радіо, позбутися верхньої палати парламенту та скоротити чисельність депутатів нижньої палати. І, що особливо важливо для нас – у SPD вже пообіцяли підняти питання скасування санкцій проти РФ, заявивши, що така ідея має підтримку як комуністів, так і в ANO.

Для ANO, яка всіма силами намагається відмежуватися від іміджу популіста, такий політичний партнер є абсолютно неприйнятним. Коаліція із SPD ставить жирний хрест на мріях Бабіша перетворити ANO на респектабельну партію.

По суті, у переможця чеських виборів та її лідера лишився один впливовий союзник у чеській політиці. Це - президент Мілош Земан.

Раніше Земан лобіював коаліцію ANO з Партією піратів – новою політичною силою, що здобула третє місце у парламенті. Але цей варіант - дуже небезпечний для партії-новачка. У чеській політиці вже був подібний прецедент. У 2006 році до парламенту вперше потрапила Партія зелених і відразу увійшла до урядової коаліції. Як наслідок, через брак досвіду партійної боротьби "зеленим" довелося відповідати за всі урядові помилки. Після цього "зелені" більше до парламенту не проходять.

"Пірати" врахували цей досвід – і не поспішають входити у коаліцію.

Зрештою, Андрей Бабіш заявив, що зважаючи на таку позицію інших партій, в нього не залишається іншого сценарію, аніж формування "уряду меншості" - за участі лише своєї партії та із залученими позапартійними експертами.

На думку Земана, такий сценарій виглядає найбільш реалістичним. Як не дивно, в чеських умовах уряд меншості може виявитися цілком життєздатним.

Андрей Бабіш виходить до журналістів після консультацій із Земаном

Формальна відсутність "мегатоксичних" союзників у коаліції дозволяє майбутньому уряду "зберігати обличчя" перед ЄС, одночасно використовувати голоси SPD, комуністів, чи окремих депутатів від інших партій. А у вмінні Андрея Бабіша домовлятися сумнівів немає.

Друге – і набагато важливіше питання – як діятиме такий уряд?

Для України передусім важливо, що зміниться у царині зовнішньої політики. Досі в ANO воліли не озвучувати свою позицію із зовнішньополітичних питань, і невідомо, чи є вона взагалі.

Наслідки цього можуть бути досить неприємними.

"Слабкий" уряд автоматично збільшує політичну вагу Мілоша Земана - мабуть, найбільш проросійського президента в ЄС.

Відсутність чіткої зовнішньополітичної позиції "уряду меншості" дозволяє Земану переймати її формування на себе. Зі зрозумілими для України наслідками.

Іронія долі, але допомога від Земана одночасно є найбільш слабким місцем для такого уряду. Адже повноваження чинного глави держави добігають кінця – вже 12-13 січня наступного року в Чехії відбудуться нові президентські вибори.

Звісно, сам Земан намагатиметься переобратися на другий термін – і союз із ANO є вкрай необхідним для реалізації цього плану.

Але для проєвропейських партій ці вибори так само стають єдиною можливістю для реваншу.

Їржі Драгош

Реєстрація кандидатів на обрання новим президентом Чехії завершиться 7 листопада, хоча фактично кампанія триває ще від літа і перелік ключових кандидатів вже відомий. Основним опонентом Земана є позапартійний кандидат, відомий вчений-хімік та колишній президент Чеської академії наук Їржі Драгош.

Опитування прогнозують, що він переможе Земана, принаймні у другому турі, але впевненості в цьому немає.

Букмекери, ігноруючи дані соціологів, приймають ставки на перемогу Земана на рівні 1,4 до 1, а на перемогу Драгоша – лише на рівні 3 до 1.

Схоже, дружба з переможцем виборів, партією скандального мільярдера Бабіша, суттєво підвищує шанси для Земана.

В цьому разі проблеми України на чеському фронті можуть стати аж надто очевидними.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"