Нижня палата парламенту Нідерландів може ратифікувати асоціацію вже в січні

Четвер, 22 грудня 2016, 12:42

В Міністерстві закордонних справ розраховують на швидке завершення ратифікації Угоди про асоціацію.

Про це заявила на прес-конференції в Києві заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Я дуже оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні... Принаймні, що стосується нижньої палати (парламенту Нідерландів)", - заявила вона.

Олена Зеркаль наголосила, що підставу для оптимізму дає підтримка ратифікації фракцією GroenLinks. "Тобто зараз підтримка є не лише з боку урядової коаліції", - наголосила заступница міністра.

Зеркаль додала, що вважає ухвалене рішення оптимальним у ситуації, що склалася, і підкреслила, що жодне положення Угоди не було змінене:

"У нас відбулися дуже непрості консультації з голландцями. Непрості, оскільки інтереси були діаметрально різними. На мою думку, те, що було ухвалено лідерами держав-членів, було оптимальним в ситуації, яка склалася".

Раніше повідомлялося, що домовленості з ЄС щодо Угоди про асоціацію з Україною дозволять прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте отримати підтримку асоціації з Україною в Сенаті, верхній палаті парламенту Нідерландів.

Детальніше про те, які ризики несуть в собі "уточнення" від Нідерландів та про те, які це може принести проблеми читайте в статті на ЄвроПравді: "Що пообіцяли Нідерландам за асоціацію? Аналіз ризиків та змісту угоди"