Знайти
АКТУАЛЬНО

Берлінський нападник видавав себе за неповнолітнього в Італії і 4 роки провів у тюрмі

Нижня палата парламенту Нідерландів може ратифікувати асоціацію вже в січні

Остаточне рішення по українському безвізу ЄС ухвалить навесні – Клімкін

ООН створить спеціальний орган для розслідування військових злочинів у Сирії

Посол Німеччини: Україні не потрібен новий "план Маршалла"

В Алеппо відновили евакуацію цивільних та опозиції




Нижня палата парламенту Нідерландів може ратифікувати асоціацію вже в січні

Четвер, 22 грудня 2016, 12:42
Версія для друку Коментарі

В Міністерстві закордонних справ розраховують на швидке завершення ратифікації Угоди про асоціацію.

Про це заявила на прес-конференції в Києві заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Я дуже оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні... Принаймні, що стосується нижньої палати (парламенту Нідерландів)", - заявила вона.

Олена Зеркаль наголосила, що підставу для оптимізму дає підтримка ратифікації фракцією GroenLinks. "Тобто зараз підтримка є не лише з боку урядової коаліції", - наголосила заступница міністра.

Зеркаль додала, що вважає ухвалене рішення оптимальним у ситуації, що склалася, і підкреслила, що жодне положення Угоди не було змінене:

"У нас відбулися дуже непрості консультації з голландцями. Непрості, оскільки інтереси були діаметрально різними. На мою думку, те, що було ухвалено лідерами держав-членів, було оптимальним в ситуації, яка склалася".

Раніше повідомлялося, що домовленості з ЄС щодо Угоди про асоціацію з Україною дозволять прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте отримати підтримку асоціації з Україною в Сенаті, верхній палаті парламенту Нідерландів.

Детальніше про те, які ризики несуть в собі "уточнення" від Нідерландів та про те, які це може принести проблеми читайте в статті на ЄвроПравді: "Що пообіцяли Нідерландам за асоціацію? Аналіз ризиків та змісту угоди"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:29
МЗС РФ критикує посла України у Фінляндії за картинки з "Боярышником"
14:47
У Туреччині суд арештував рахунки 54 журналістів за можливі зв'язки з Гюленом
14:42
Крім шести МіГ, Сербія безкоштовно отримає від РФ 30 танків і 30 бронемашин
14:38
Головного аудитора НАТО знайшли мертвим із вогнепальним пораненням
14:35
Микольська: головні статті експорту до ЄС сировина і продукти первинної переробки
14:11
Берлінський нападник видавав себе за неповнолітнього в Італії і 4 роки провів у тюрмі
14:08
Рада виключила Савченко зі складу делегації в ПАРЄ
14:06
Росія випробувала в Сирії понад 160 нових зразків зброї
13:49
Теракт у Берліні: на дверях вантажівки знайшли відбитки підозрюваного тунісця
13:46
РФ виплатить Боснії та Герцеговині $125 млн колишнього боргу СРСР
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Вікторія Микуляк, для Європейської правди

Більше, ніж ЗВТ. Що дасть Україні участь у Пан-Євро-Мед

Пан-Євро-Мед дозволяє країнам-учасницям використовувати сировину одна одної, користуючись при цьому тарифними преференціями. Наприклад, костюм, пошитий в Україні з тканини, виробленої в Туреччині, зможе імпортуватися до ЄС без сплати ввізного мита.

Віктор Савінок, для Європейської правди

Ціна без'ядерного статусу. Скільки Німеччина заплатить за закриття АЕС

Конституційний суд ФРН поставив крапку у справі компенсацій внаслідок дострокового закриття всіх атомних станцій країни. Заради цього німецький уряд погодився витратити до 2022 року на зберігання ядерних відходів близько 23 млрд євро...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  