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ЄС виділяє додатково 800 тис. євро для протидії впливу РФ на вибори в Європі

Вівторок, 24 січня 2017, 10:22
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Європейський Союз виділяє додатково 800 тис. євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій "East StratCom Task Force", з метою протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.

Про це повідомляє The Guardian.

"ЄС активізує свої зусилля з протидії кампанії гібридної війни на хвилі перемоги Дональда Трампа, оскільки є побоювання того, що Володимир Путін намагатиметься вплинути на вибори по всій Європі", - зазначає видання.

Повідомляється, що оскільки в найближчі місяці відбудуться вибори в Німеччині, Франції і Нідерландах, то ЄС прийняв рішення про надання додатково близько 800 тис. євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), з метою протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.

Гроші будуть витрачені протягом найближчих шести місяців та йдуть з поточного бюджету Служби зовнішньої дії ЄС.

"Євродепутати визнають, що є побоювання того, що явний вплив Росії на недавні вибори в США тільки заохотить здійснювати такі кампанії на континенті", - повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, Дональд Трамп, президент США, визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктури США, але не вважає, що згадані атаки вплинули на результати виборів.

Раніше повідомлялося, що американські розвідники дійшли згоди, що російське вище керівництво, включно з президентом Путіним, особисто причетно до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США.

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