В ПАРЄ пропонують зміни до української резолюції – про напад РФ та громадянську війну

Середа, 25 січня 2017, 12:43

В середу ввечері в Парламентській асамблеї Ради Європи розглядатимуть звіт моніторингової місії щодо стану демократичних інституцій в Україні.

Вже зареєстровано 24 поправки до даного документа, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Найбільше – 10 поправок – подано спільно представниками української делегації на чолі з Володимиром Ар’євим. Окрім внесення термінологічних правок, депутати пропонують підкреслити окремі досягнення України, а також зазначити, що рішення про заборону в’їзду в Україну російських пропагандистів відповідають міжнародному праву.

Також пропонується додати до резолюції два пункти про російську агресію, визнавши її "головним ризиком для дестабілізації та погіршення безпекового режиму".

8 поправок запропонували "друзі РФ" - група проросійських крайньо лівих депутатів з різних країн. Вони, серед іншого, пропонують замінити згадки про російську агресію на "громадянську війну"

Депутати з Угорщини, Румунії та Польщі спільно подали три поправки, щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Юлія Льовочкіна та її колеги з групи соціалістів просять наголосити на неприпустимості тиску на опозицію у Верховній раді.

"Європейська правда" слідкуватиме за розглядом документа.