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"Алмаз-Антей" не вірить Суду ЄС і не оскаржуватиме санкції

Середа, 25 січня 2017, 15:24
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Керівництво російського концерну "Алмаз-Антей" заявило, що не вірить Суду ЄС та не планує подавати апеляцію на рішення суду, що стосується санкцій щодо компанії.

Про це повідомляє ТАСС.

"Сьогоднішнє рішення Суду ЄС ми вважаємо політичним, яке не базується на правовій оцінці обставин справи", - заявив генеральний директор концерну Ян Новіков.

"Подавати апеляцію ми не плануємо, оскільки сьогодні вже було заявлено, що рішення Суду ЄС політизоване і, відповідно, ми не віримо Європейському суду", - сказав представник прес-служби концерну.

Він також заявив, що "Алмаз-Антей" "більше не має наміру витрачати гроші на засідання (суду - Ред.)".

За словами заступника гендиректора концерну з правових питань та корпоративної політики Володимира Коновалова, "включення підприємства до "санкційного списку" є необґрунтованим та порушує основоположні права, гарантовані Хартією основних прав ЄС".

Нагадаємо, Суд ЄС, розташований в Люксембурзі, виніс рішення за скаргою російського заводу "Алмаз-Антей", який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і таким чином підтримав рішення про замороження грошових засобів компанії.

Йдеться про санкції, запроваджені Радою ЄС в 2014 році, після початку збройної агресії РФ проти України. Євросоюз вирішив заморозити кошти та активи російської компанії "Алмаз-Антей", а також низки інших підприємств російського оборонпрому.

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