Трамп: стіну на кордоні з Мексикою почнуть будувати через кілька місяців

Середа, 25 січня 2017, 20:23

Мексика сама заплатить за будівництво стіни на кордоні з США, яке розпочнеться відносно скоро.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у своєму першому телевізійному інтерв’ю каналу ABC News .

Він підтвердив, що для початку будівництва будуть використовуватися кошти американських платників податків, однак пізніше Мексика сама все відшкодує.

"Пізніше Мексика відшкодує нам все з кожної грошової операції, які ми з нею будемо проводити. Я вам просто говорю: плата буде. Можливо, вона буде здійснюватися в ускладненій формі. Але все що я роблю – на благо США. Це також на благо Мексики. Ми хочемо мати дуже стабільну і міцну Мексику" - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про початок будівництва, він сказав, що це станеться через "місяці".

"Як тільки ми фізично зможемо почати роботи. Я б сказав про місяці" - заявив новий президент США.

Як відомо, обіцянка побудувати стіну на кордоні з Мексикою була однією з ключових у передвиборчій кампанії Дональда Трампа.