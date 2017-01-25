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Трамп: стіну на кордоні з Мексикою почнуть будувати через кілька місяців

Середа, 25 січня 2017, 20:23
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Мексика сама заплатить за будівництво стіни на кордоні з США, яке розпочнеться відносно скоро.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у своєму першому телевізійному інтерв’ю каналу  ABC News .

Він підтвердив, що для початку будівництва будуть використовуватися кошти американських платників податків, однак пізніше Мексика сама все відшкодує.

"Пізніше Мексика відшкодує нам все з кожної грошової операції, які ми з нею будемо проводити. Я вам просто говорю: плата буде. Можливо, вона буде здійснюватися в ускладненій формі. Але все що я роблю – на благо США. Це також на благо Мексики. Ми хочемо мати дуже стабільну і міцну Мексику" - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про початок будівництва, він сказав, що це станеться через "місяці".

"Як тільки ми фізично зможемо почати роботи. Я б сказав про місяці" - заявив новий президент США.

Як відомо, обіцянка побудувати стіну на кордоні з Мексикою була однією з ключових у передвиборчій кампанії Дональда Трампа.

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