Вибори на Донбасі можна провести і за присутності російських військ – посол ФРН

Вівторок, 07 лютого 2017, 09:57

Відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю РБК-Україна.

Він наголосив, що вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов.

"Але необов'язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міської адміністрації буде вивішено український прапор" - заявив Райхель.

"Я переконаний, що це не є чимось неможливим, все залежить від умов", - додав він.

В якості прикладу посол навів останні парламентські вибори в НДР, які відбулися за присутності Західної групи радянських військ і при комуністичному режиму, який на той час існував у східній Німеччині.

"Я звичайно ж не стверджую, що ситуація на Донбасі ідентична, я просто хочу сказати, що все залежить від обставин. Тому ми повинні зробити обставини такими, щоб вибори стали можливими" - зазначив дипломат.

В той же час, за словами посла, неможливо наполягати на тому, щоб Росія першою виконала всі залежні від неї вимоги для того щоб провести вибори, а потім почати виконувати її вимоги.