У МЗС перевіряють інформацію про можливий візит іспанських політиків до Криму

Вівторок, 11 квітня 2017, 08:58

У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію про можливий візит іспанських політиків та бізнесменів до окупованого Російською Федерацією Криму.

Про повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНІАН.

"Ми перевіряємо цю інформацію", - сказала вона.

За її словами, необхідно з'ясувати, чи дійсно такий візит відбувається, і хто саме, на якому рівні, міг приїхати до тимчасового окупованого Криму.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, до Криму з візитом приїхали іспанські політики регіонального рівня з провінції Андалузія.

Нагадаємо, у березні близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки прибули з триденним візитом в анексований Крим.