На кордонах ЄС хаос через нові правила перевірки, Єврокомісія збирає нараду

Вівторок, 11 квітня 2017, 12:26

Європейська комісія проведе консультації у Брюсселі з експертами з країн-членів ЄС через наступний хаос і величезні затримки, які виникли після введення в дію нових правил безпеки на зовнішніх кордонах.

Про це заявив представник Єврокомісії, повідомляє EUobserver.

"Коли справа доходить до тривалих черг ми перебуваємо в контакті з кількома державами-членами і ми збираємося провести на цьому тижні нараду експертів для вирішення цих питань", - сказав він.

Нові правила є частиною великих антитерористичних заходів для виявлення громадян ЄС, які воювали на боці екстремістів в Сирії, а потім повертаються для вчинення нападів в Європі.

Від національних органів безпеки вимагається перевіряти документи кожного громадянина ЄС, який залишає або в’їжджає в Шенгенську зону.

У 2015 році на зовнішніх кордонах Шенгенської зони було зареєстровано понад 200 мільйонів перетинів кордону.

Протягом декількох годин після введення нових правил минулої п’ятниці Словенія призупинила перевірки у зв'язку з масовими заторами на кордоні з Хорватією. Величезні затримки також були зафіксовані в аеропортах в Греції та Іспанії.

Грецька поліція заявила, що призупинить систематичні перевірки громадян ЄС в аеропортах на шість місяців. Проте це не стосуватиметься сухопутних та морських кордонів.