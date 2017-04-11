Знайти
АКТУАЛЬНО

США занепокоєні угорським законом про освіту, що знищує університет Сороса

На кордонах ЄС хаос через нові правила перевірки, Єврокомісія збирає нараду

В США скандал навколо рейсу United, звідки силою витягували пасажира-азійця

Росіян змусили прибрати всі згадки про кримські вина на виставці в Італії

Лідери Кіпру відновили переговори щодо возз'єднання острова

Росія знала наперед про хімічну атаку в Сирії - чиновник США




На кордонах ЄС хаос через нові правила перевірки, Єврокомісія збирає нараду

Вівторок, 11 квітня 2017, 12:26
Версія для друку Коментарі

Європейська комісія проведе консультації у Брюсселі з експертами з країн-членів ЄС через наступний хаос і величезні затримки, які виникли після введення в дію нових правил безпеки на зовнішніх кордонах.

Про це заявив представник Єврокомісії, повідомляє EUobserver.

"Коли справа доходить до тривалих черг ми перебуваємо в контакті з кількома державами-членами і ми збираємося провести на цьому тижні нараду експертів для вирішення цих питань", - сказав він.

Нові правила є частиною великих антитерористичних заходів для виявлення громадян ЄС, які воювали на боці екстремістів в Сирії, а потім повертаються для вчинення нападів в Європі.

Від національних органів безпеки вимагається перевіряти документи кожного громадянина ЄС, який залишає або в’їжджає  в Шенгенську зону.

У 2015 році на зовнішніх кордонах Шенгенської зони було зареєстровано понад 200 мільйонів перетинів кордону.

Протягом декількох годин після введення нових правил минулої п’ятниці Словенія призупинила перевірки у зв'язку з масовими заторами на кордоні з Хорватією. Величезні затримки також були зафіксовані в аеропортах в Греції та Іспанії.

Грецька поліція заявила, що призупинить систематичні перевірки громадян ЄС в аеропортах на шість місяців. Проте це не стосуватиметься сухопутних та морських кордонів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:06
Суд Стокгольма виніс рішення про арешт підозрюваного у скоєнні теракту
12:41
США занепокоєні угорським законом про освіту, що знищує університет Сороса
12:26
На кордонах ЄС хаос через нові правила перевірки, Єврокомісія збирає нараду
12:23
У Молдові затримали трьох мерів і ще 9 осіб через корупцію
12:18
Посли ЄС 12 квітня не будуть обговорювати санкції проти Росії через Сирію - ЗМІ
12:03
Майже половина молодих німецьких виборців підтримують Меркель
11:59
Конфлікт у Сирії не вирішити без Росії та Ірану - глава МЗС Німеччини
11:43
Теракт у Стокгольмі: головний підозрюваний зізнався в нападі
11:39
Син Трампа підтвердив, що його сестра мала вплив на рішення щодо удару в Сирії
11:28
фото
Лідери Кіпру відновили переговори щодо возз'єднання острова
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

Хто не скаче, той Вучич. За що стоїть "сербський Майдан"

"Протест проти диктатури" проходить мирно: з креативними плакатами, барабанами, скандуванням лозунгів та образливих для Вучича куплетів. Втім, до протестів приєдналися профспілки військових та поліцейських. Це – прозорий та потужний сигнал для влади з боку силовиків. Сильніший, ніж камінці у вікна.

Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда

Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік

Екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс: "3% бюджету ЄС для України – великі гроші. Йдеться про 30 млрд євро, додатково до 5 млрд на рік... У Литві скорочення на 3% означає, що наші бюрократи не вип'ють кави на 300 млн. Ну, ми прожили б..."


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  