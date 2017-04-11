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Тіллерсон на зустрічі G7 поцікавився, чому США має хвилювати Україна

Вівторок, 11 квітня 2017, 18:17
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Держсекретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" поцікавився, чому американських виборців має хвилювати конфлікт в Україні.

Про це розповів глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, повідомляє Reuters.

За його словами, Тіллерсон відкрито поставив запитання, чому американські платники податків мають хвилюватися через Україну.

"В інтересах американських платників податків мати безпечну і політично та економічно стабільну Європу", - переказав Еро свою відповідь.

Після зустрічі в Італії Тіллерсон полетів до Москви на зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Перед цим він поговорив телефоном з президентом України Петром Порошенком.

У заключній декларації міністрів G7 йдеться про те, що Росія не робить достатньо для завершення конфлікту в Україні. Глави МЗС заявили про підтримку санкцій до повного виконання Мінських угод.

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