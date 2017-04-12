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Лавров закликав Тіллерсона не допустити повторних ударів США в Сирії

Середа, 12 квітня 2017, 12:06
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав держсекретаря США Рекса Тіллерсона не допустити повторних ударів США в Сирії.

Про це він заявив на зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Москві, передає ТАСС.

"Російське керівництво вже висловило у цьому зв'язку принципові оцінки. Вважаємо принципово важливо не допустити ризиків рецидивів подібних акцій у майбутньому", - сказав Лавров.

"Я вважаю ваш візит дуже своєчасним, він надає такі необхідні можливості для того, щоб, як і домовлялися президенти Росії і США, відверто і чесно спробувати з'ясувати перспективи взаємодії з цих питань, насамперед щодо формування широкого антитерористичного фронту", - сказав Лавров.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росії необхідно вибрати між відносинами з США і країнами Заходу або з президентом Сирії Башаром Асадом і Іраном.

Нагадаємо, Рекс Тіллерсон прибув до Москви на переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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