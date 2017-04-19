Порошенко закликав британських депутатів лібералізувати візовий режим для України

Середа, 19 квітня 2017, 14:56

Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Великої Британії закликав лібералізувати візовий режим для українців.

Про це повідомляє сайт президента.

Президент провів зустріч з британськими парламентарями і привітав рекомендації комітету Палати громад щодо необхідності продовження режиму санкцій проти РФ.

Під час зустрічі були обговорені також питання українсько-британського співробітництва по лінії НАТО та хід реалізації програми структурних реформ в Україні.

Нагадаємо, у Брюсселі підтверджують, що безвізовий режим між Україною і ЄС може набути чинності 11 червня. Як відомо, безвізовий режим не розповсюджуватиметься на Британію та Ірландію.