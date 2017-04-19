Порошенко призвал британских депутатов либерализовать визовый режим для Украины

Среда, 19 апреля 2017, 14:56

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Великобританию призвал либерализовать визовый режим для украинцев.

Об этом сообщает сайт президента.

Президент провел встречу с британскими парламентариями и привествовал рекомендации комитета Палаты общин о необходимости продления режима санкций против РФ.

Во время встречи также обсуждались вопросы украинско-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине.

Напомним, в Брюсселе подтверждают, что безвизовый режим между Украиной и ЕС может вступить в силу 11 июня. Как известно, безвизовый режим не будет распространяться на Великобританию и Ирландию.