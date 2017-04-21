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Посол України: Схоже, австрійські політики в Ялті виконують контракт з РФ

П'ятниця, 21 квітня 2017, 10:37
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Посольство України Австрії звернулося з офіційною нотою до австрійського МЗС через візит кількох австрійських політиків до окупованого Криму.

Про це "Європейській правді" повідомив посол Олександр Щерба.

Як повідомляла ЄП, до Криму для участі в так званому  "Ялтинському міжнародному економічному форумі" приїхали політики з кількох європейських держав.

В посольстві відомо, що була анонсована участь п’яти австрійських учасників, підтвердив Щерба.

"Звертає на себе увагу, що всі п’ятеро представляють праворадикальну Австрійську партію свободи (АПС). Схоже, АПС, яка у січні уклала п’ятирічний контракт про співпрацю з путінською партією "Єдина Росія", починає реалізовувати цей контракт", - наголосив посол.

За його словами, посольство наперед зв’язалося з тими політиками, хто був заявлений серед можливих учасників події, і повідомило про відповідальність за порушення українського законодавства.

"Ми відслідковуємо, хто насправді прийняв запрошення окупантів. Усі вони ознайомлені з наслідками такого рішення (крім тих, хто вже бував в окупованому Криму і тому не має чого втрачати ні в плані зіпсованої репутації, ні в плані наслідків з точки зору українського законодавства)", - заявив посол.

Щерба також додав, що 14 квітня, "щойно став відомий попередній склад учасників від Австрії", посольство звернулося з цього приводу з нотою до МЗС Австрії.

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