Посол Украины: Похоже, австрийские политики в Ялте выполняют контракт с РФ

Пятница, 21 апреля 2017, 10:37

Посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой к австрийскому МИДу в связи с визитом нескольких австрийских политиков в оккупированный Крым.

Об этом "Европейской правде" сообщил посол Александр Щерба.

Как сообщала ЕП, в Крым для участия в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме" приехали политики из ряда европейских государств.

В посольстве известно, что было анонсировано участие пяти австрийских участников, подтвердил Щерба.

"Обращает на себя внимание, что все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы (АПС). Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", - подчеркнул посол.

По его словам, посольство заранее связалось с политиками, заявленными среди возможных участников события, и сообщило об ответственности за нарушение украинского законодательства.

"Мы отслеживаем, кто на самом деле принял приглашение оккупантов. Все они ознакомлены с последствиями такого решения (кроме тех, кто уже бывал в оккупированном Крыму и кому нечего терять ни в плане репутации, ни в плане последствий с точки зрения украинского законодательства)", - заявил посол.

Щерба также добавил, что 14 апреля, "как только стал известен предварительный состав участников от Австрии", посольство обратилось по этому поводу с нотой в МИД Австрии.