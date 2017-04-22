Знайти
АКТУАЛЬНО

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб

ExxonMobil заборонили починати спільні проекти з "Роснефтью" в обхід санкцій

Канада вдруге за тиждень розширила санкції проти Сирії

19 тисяч українців отримали громадянство країн ЄС у 2015 році - Євростат

Адміністрація США планує налагодити дипломатичний канал з Кремлем через Суркова – ЗМІ

Єврокомісар Ган: боюся, відносини ЄС і Туреччини досягли точки неповернення




В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб

Субота, 22 квітня 2017, 10:41
Версія для друку Коментарі

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу бойовиків "Талібану" на військовий штаб зросло до 140 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на афганських чиновників, які говорили на умовах анонімності, оскільки уряд ще не опублікував офіційні дані про втрати.

За даними одного із чиновників, від нападу смертників, які були переодягнені у військову форму, на афганську військову базу в північному місті Мазарі-Шаріф у п'ятницю, 21 квітня, загинули 140 солдатів.

Ще один чиновник заявив, що кількість загиблих, ймовірно, буде ще більшою.

Раніше повідомлялося, що щонайменше троє солдатів афганської армії було вбито та ще кількох поранено під час нападу бойовиків "Талібану" на військовий штаб на півночі Афганістану 21 квітня.

Відповідальність за напад взяли бойовики "Талібану".

Прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід заявив, що напад було зроблено в помсту за недавнє вбивство кількох високопоставлених лідерів "Талібану" на півночі Афганістану.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:58
Винищувачі НАТО минулого року піднімалися близько 780 разів через літаки РФ
12:33
В Україну приїде представник Держдепу США з політично-військових питань
12:16
США висунули звинувачення в кіберзлочинах росіянину, якого затримали в Іспанії
11:47
Розвідка зробила нові висновки про втручання РФ у вибори в США - ЗМІ
11:38
Винищувач з авіаносця ВМС США "Карл Вінсон" впав у море біля Філіппін
11:12
Опозиція Чорногорії відмовилася від ідеї референдуму з питання вступу до НАТО
10:50
США ліквідували близького соратника ватажка ІДІЛ
10:41
В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб
10:19
ExxonMobil заборонили починати спільні проекти з "Роснефтью" в обхід санкцій
10:00
У МЗС прокоментували можливу участь Суркова в переговорах щодо України
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  