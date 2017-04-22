В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб

Субота, 22 квітня 2017, 10:41

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу бойовиків "Талібану" на військовий штаб зросло до 140 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на афганських чиновників, які говорили на умовах анонімності, оскільки уряд ще не опублікував офіційні дані про втрати.

За даними одного із чиновників, від нападу смертників, які були переодягнені у військову форму, на афганську військову базу в північному місті Мазарі-Шаріф у п'ятницю, 21 квітня, загинули 140 солдатів.

Ще один чиновник заявив, що кількість загиблих, ймовірно, буде ще більшою.

Раніше повідомлялося, що щонайменше троє солдатів афганської армії було вбито та ще кількох поранено під час нападу бойовиків "Талібану" на військовий штаб на півночі Афганістану 21 квітня.

Відповідальність за напад взяли бойовики "Талібану".

Прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід заявив, що напад було зроблено в помсту за недавнє вбивство кількох високопоставлених лідерів "Талібану" на півночі Афганістану.