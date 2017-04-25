Сервери виборчого штабу Макрона атакували пов'язані з Росією хакери - ЗМІ

Вівторок, 25 квітня 2017, 10:18

Сервери виборчого штабу кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона атакували хакери, пов’язані з Головним розвідувальним управлінням РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника японської компанії Trend Micro, яка спеціалізується на виробництві програмного забезпечення для кібербезпеки.

Хакери з групи "Pawn Storm" намагалися зламати електронну пошту і встановити шкідливе програмне забезпечення.

Атаки проводилися з використанням комп'ютерів у Франції, Великій Британії і інших країнах.

За словами співрозмовника агентства, характер втручання схожий на почерк хакерських атак на сервери Демократичної партії США під час передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах.

Аналогічні техніки було використано для атаки на сервери партії канцлера Німеччини Ангели Меркель, які намагалися зламати ще в 2016 році.

Прес-секретар французького урядового агентства з кібербезпеки ANSSI підтвердив атаки на сервери штабу Макрона, однак відмовився сказати, чи пов'язані з ними російські хакерські групи.

"Ми можемо точно встановити, що це класична операційна процедура групи "Pawn Storm". Однак, ми не приписуємо напад кому-небудь, тому що цим можна дуже легко маніпулювати і зловмисник може видавати себе за когось іншого", - сказав він.

Агентство Associated Press уточнює, що кібератаки відбулися в грудні. Хакери атакували сервери близько 160 разів.

"Це серйозно, але нічого компрометуючого", - підтвердив грудневі атаки Манур Мажубі, керівник підрозділу передвиборчого штабу Макрона, відповідальний за цифровий напрям.

Росія причетність до кібератак і втручання у вибори президента Франції заперечує.

Нагадаємо, у США проводять розслідування щодо можливого втручання Росії у президентську кампанію 2016 року.

Низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Велика Британія, посилюють боротьбу з хакерами.