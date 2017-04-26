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Лоукостер Ryanair домовився про співпрацю з аеропортом "Бориспіль"

Середа, 26 квітня 2017, 19:47
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Ірландська авіакомпанія Ryanair домовилася про співпрацю з аеропортами "Бориспіль" та "Львів".

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час засідання уряду, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За його словами, 25 квітня в Белфасті (Ірландія) пройшли успішні переговори компанії Ryanair з керівництвом аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт Бориспіль поки не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Нагадаємо, що 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси з Києва та Львова.

Нещодавно авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття рейсів з Києва та Львова до Лондона у вересні, що на два місяці раніше, ніж передбачалося раніше.

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