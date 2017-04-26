Лоукостер Ryanair договорился о сотрудничестве с аэропортом "Борисполь"

Среда, 26 апреля 2017, 19:47

Ирландская авиакомпания Ryanair договорилась о сотрудничестве с аэропортами "Борисполь" и "Львов".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян во время заседания правительства, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По его словам, 25 апреля в Белфасте (Ирландия) прошли успешные переговоры компании Ryanair с руководством аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.

Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

Недавно авиакомпания Ryanair объявила об открытии рейсов из Киева и Львова в Лондон в сентябре, на два месяца раньше, чем предполагалось ранее.