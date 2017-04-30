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Ле Пен обіцяє референдум про вихід із єврозони

Неділя, 30 квітня 2017, 10:35
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Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен обіцяє у разі своєї перемоги на президентських виборах підняти питання про повернення до національної валюти франка.

Про це вона заявила в інтерв'ю Le Parisien.

"Нам необхідно контролювати валюту та адаптувати її до потреб економіки, оскільки єдина валюта в даний час стала тягарем", - заявила Ле Пен.

У разі своєї перемоги Ле Пен обіцяє провести референдум з питання відмови від євро.

Примітно, що вона допускає одночасне ходіння у Франції і євро – його зможуть використовувати для своїх розрахунків великі міжнародні компанії.

Нагадаємо, 7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру переможцями стали голова руху "Вперед!" Емманюель Макрон і лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен.

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