Ле Пен обещает референдум о выходе из еврозоны

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещает в случае своей победы на президентских выборах поднять вопрос о возвращении к национальной валюте франку.
Об этом она заявила в интервью Le Parisien.
"Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем", - заявила Ле Пен.
В случае своей победы Ле Пен обещает провести референдум по вопросу отказа от евро.
Примечательно, что она допускает одновременное хождение во Франции и евро – его смогут использовать для своих расчетов крупные международные компании.
Напомним, 7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура победителями стали глава движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.