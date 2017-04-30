Ле Пен обещает референдум о выходе из еврозоны

Воскресенье, 30 апреля 2017, 10:35

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещает в случае своей победы на президентских выборах поднять вопрос о возвращении к национальной валюте франку.

Об этом она заявила в интервью Le Parisien.

"Нам необходимо контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, так как единая валюта в настоящее время является бременем", - заявила Ле Пен.

В случае своей победы Ле Пен обещает провести референдум по вопросу отказа от евро.

Примечательно, что она допускает одновременное хождение во Франции и евро – его смогут использовать для своих расчетов крупные международные компании.

Напомним, 7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура победителями стали глава движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.