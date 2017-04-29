Ле Пен і Дюпон-Еньян оголосили про створення передвиборчого союзу

Субота, 29 квітня 2017, 17:18

Партія "Національний фронт" сформувала передвиборчий союз з правим рухом "Вставай, Франція".

Про це заявили в суботу на спільній прес-конференції лідер ультраправих Марін Ле Пен і очільник руху Ніколя Дюпон-Еньян, повідомляє Le Figaro.

Дюпон-Еньян брав участь у пешому турі виборів президента Франції і набрав 4,7% голосів.

Дюпон-Еньян є націоналістом, чия протекціоністська економічна політика близька до поглядів Ле Пен, і він також виступає за скорочення повноважень інститутів Європейського Союзу.

Ніколя Дюпон-Еньян і Марін Ле Пен

Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах президента Франції, вона запропонує кандидатуру Дюпон-Еньяна на посаду прем’єр-міністра.

"Ми сформуємо уряд національної єдності, яке об'єднує людей, обраних за їхню компетентність і любов до Франції", - сказала Ле Пен на прес-конференції в Парижі.

Як відомо, Ле Пен вирішила тимчасово відійти від керівництва ультраправою партією "Національний фронт" на час передвиборчої кампанії.