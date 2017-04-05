В Росії Тіллерсон обговорить ситуацію на Донбасі - Держдепартамент США

Середа, 05 квітня 2017, 18:27

Держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію 12 квітня, де зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та іншими офіційними особами РФ для обговорення ситуації в Україні, в Сирії та боротьбу з тероризмом.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

"Держсекретар відвідає Москву, Росія, 12 квітня, де він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими російськими офіційними особами для обговорення України, боротьби з тероризмом, двосторонніх відносин та інші питання, в тому числі КНДР і Сирії", - йдеться у повідомленні.

"Ця поїздка є частиною наших зусиль з підтримки прямих каналів зв'язку з високопоставленими російськими офіційними особами та для того, щоб гарантувати, що позиція США чітко передана, в тому числі щодо наступних кроків реалізації Мінських домовленостей", - наголошено у заяві Держдепартаменту США.

Раніше в МЗС РФ повідомили, що держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає 11-12 квітня Москву для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

В російському МЗС заявили, що планують обговорити ситуацію на Донбасі, але "з акцентом необхідності виконання Києвом своїх зобов'язань в рамках Мінських угод".

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що Сполучені Штати залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.