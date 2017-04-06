Посол США закликає Україну залишатися в Мінському процесі

Четвер, 06 квітня 2017, 19:34

Посол США в Україні Марі Йованович закликає Україну не виходити з мінського переговорного процесу, що, за її словами, сприятиме підтримці міжнародного співтовариства.

Про це Йованович заявила на Київському безпековому форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо ми відійдемо від Мінська - коли я кажу "ми" я вважаю важливим, щоб міжнародна спільнота залишалася об'єднаною навколо України з цього питання... Я не закликаю Україну поступитися інтересами в переговорах, а, скоріше, бути і сприйматися хорошим партнером в цьому переговорному процесі. І я думаю, що це допоможе Україні заслужити підтримку міжнародної спільноти", - сказала Йованович в ході свого виступу в рамках панельної дискусії "Зовнішня політика США: яку роль буде відігравати Україна?"

Вона також зазначила, що Мінські домовленості непопулярні в Україні, проте вони містять необхідні аспекти врегулювання цього конфлікту, як політичну частину, так і частину, яка стосується безпеки, й при відмові від Мінських домовленостей необхідно буде шукати альтернативний процес.

"Якщо ми відійдемо від Мінська, то потрібно щось краще, що б його замінило", - сказала Йованович.

Нагадаємо, співголова групи "Зелених" у Європейському парламенті Ребекка Хармс не очікує успіху у виконанні Мінських домовленостей у їх нинішньому вигляді і пропонує сторонам працювати над їх доповненням.