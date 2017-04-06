Знайти
АКТУАЛЬНО

Трамп розглядає можливість військового реагування на хіматаку в Сирії - ЗМІ

Оформлення паспортів у "доньці" ДМС припинилося через дії СБУ - заява

"Паспортний сервіс" призупинив роботу. ДМС продовжує видавати паспорти

Ребекка Хармс: перемир'я за Мінськом не буде, потрібні миротворці на Донбасі

ЄС розширив санкції проти КНДР через ядерні випробування

Новим мером Гібралтару стала колишня "Міс світу"




Посол США закликає Україну залишатися в Мінському процесі

Четвер, 06 квітня 2017, 19:34
Версія для друку Коментарі

Посол США в Україні Марі Йованович закликає Україну не виходити з мінського переговорного процесу, що, за її словами, сприятиме підтримці міжнародного співтовариства.

Про це Йованович заявила на Київському безпековому форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо ми відійдемо від Мінська - коли я кажу "ми" я вважаю важливим, щоб міжнародна спільнота залишалася об'єднаною навколо України з цього питання... Я не закликаю Україну поступитися інтересами в переговорах, а, скоріше, бути і сприйматися хорошим партнером в цьому переговорному процесі. І я думаю, що це допоможе Україні заслужити підтримку міжнародної спільноти", - сказала Йованович в ході свого виступу в рамках панельної дискусії "Зовнішня політика США: яку роль буде відігравати Україна?"

Вона також зазначила, що Мінські домовленості непопулярні в Україні, проте вони містять необхідні аспекти врегулювання цього конфлікту, як політичну частину, так і частину, яка стосується безпеки, й при відмові від Мінських домовленостей необхідно буде шукати альтернативний процес.

"Якщо ми відійдемо від Мінська, то потрібно щось краще, що б його замінило", - сказала Йованович.

Нагадаємо, співголова групи "Зелених" у Європейському парламенті Ребекка Хармс не очікує успіху у виконанні Мінських домовленостей у їх нинішньому вигляді і пропонує сторонам працювати над їх доповненням.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
21:29
Трамп розглядає можливість військового реагування на хіматаку в Сирії - ЗМІ
21:04
Меркель назвала скандалом відсутність резолюції ООН щодо хіматаки в Сирії
20:30
Оформлення паспортів у "доньці" ДМС припинилося через дії СБУ - заява
20:05
"Паспортний сервіс" призупинив роботу. ДМС продовжує видавати паспорти
19:34
Посол США закликає Україну залишатися в Мінському процесі
19:11
Десяткам громадян Нідерландів заборонили виїзд з Туреччини - ЗМІ
19:10
Біля узбережжя Брюгге виловили більше тонни кокаїну на 60 млн євро
18:42
МЗС: безвіз дали в обмін на реформи, він запрацює до відпусток
18:38
Глава розслідування щодо втручання РФ у вибори США тимчасово взяв самовідвід
18:07
Угорщина та Іран разом розроблятимуть атомний міні-реактор
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом

На кордоні завжди питають про мету візиту, а якщо прикордонник має хоча б тінь підозри – йде ретельніша перевірка. Але жодних "довідок з жеку"! Йдеться виключно про ті документи, які подорожуючий все одно мав би взяти з собою, коли їде за кордон...

Юрій Панченко, Європейська правда

Керівник Офісу з просування експорту: Ми не ведемо бізнес замість експортерів, але створюємо можливості

Мар'яна Каганяк: "Уряд має створювати умови для ведення бізнесу, тоді як Офіс – надавати професійну та безкоштовну інформацію, проводити навчання та роз’яснення, організовувати участь у бізнес-подіях, створювати можливості для пошуку партнерів, якими експортери можуть скористатися".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  