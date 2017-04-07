Путін назвав ракетний удар США по Сирії "агресією проти суверенної держави"

П'ятниця, 07 квітня 2017, 09:02

Ракетинй удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.

Таку думку президента РФ Володимира Путіна озвучив його прес-секретар Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Президент Путін вважає американські удари по Сирії агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права, причому під надуманим приводом", - сказав Пєсков.

Прес-секретар зазначив, що сирійська армія "не має в своєму розпорядженні запасами хімічної зброї".

"Факт знищення всіх запасів хімічної зброї в збройних силах Сирії був зафикосваний і підтверджений ОЗХО - спеціалізованим підрозділом ООН", - сказав він.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.