Україна офіційно підтримала авіаудар по Сирії: режим Асада має бути покараний

П'ятниця, 07 квітня 2017, 15:22

Міністерство закордонних справ України оголосило про безумовну підтримку авіаудара США, який був нанесений в ніч на п’ятницю по військовим об’єктам в Сирії.

Таку заяву оприлюднила прес-служба МЗС.

"Будь-яке застосування хімзброї, що є одним з видів зброї масового знищення, є кричущим порушенням міжнародного права і воєнним злочином.

Винуватці мають бути безумовно притягнуті до відповідальності. Безкарність порушника міжнародного права, який застосовує хімічну зброю, веде до подальших злочинів з його боку", - заявили в дипвідомстві.

На думку українського МЗС, ракетний удар по військовій базі став необхідною відповіддю в ситуації, коли інші механізми покарання режиму Башара Асада є заблокованими: "Дії США мають бути підтримані для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема проти мирного населення"

Українське дипвідомство також наголосило на ролі Росії, яка тривалий час блокує міжнародні механізми зупинки війни в Сирії, в тому числі, використовуючи право вето в РБ ООН.

На думку Києва, через це Росія поділяє частину політичної відповідальності за хімічну атаку.

"Хронічне блокування Росією роботи РБ ООН є неприйнятним і має отримати належну оцінку.

Спонсори та ті, хто покривають злочинний сирійський режим, також несуть відповідальність за використання зброї масового знищення і жертви серед цивільного населення в Сирії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

Низка європейських держав, зокрема Британія, Франція та Німеччина, підтримали дії США. Схвально оцінили дії США і керівники ЄС.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.