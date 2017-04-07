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Прем'єр РФ: Трамп довів США до межі бойових дій з Росією

П'ятниця, 07 квітня 2017, 18:13
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Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв висловив обурення з приводу ракетного удару США по аеродрому сирійських урядових військ і заявив, що так дії адміністрація Трампа поставили США на межу бойових дій з РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Все. Залишки передвиборчого туману розсіялися. Замість розтиражованої тези про спільну боротьбу з головним ворогом – ІДІЛ ("Ісламською державою") адміністрація Трампа довела, що буде вести нещадну боротьбу з законним урядом Сирії", – написав Медведєв.

За словами глави російського уряду США діяли всупереч нормам міжнародного права, при цьому не отримали схвалення ООН.

Окрім того, адміністрація Трампа, наголосив Медведєв, діяла "з порушенням власних процедур … На межі бойових зіткнень з Росією".

Відтак, США, за версією російського премʼєра, порушили "межі пристойності".

"За ними (межами. – Ред.) – абсолютна недовіра. Що зовсім сумно для наших вкрай зіпсованих відносини. І звичайно, втішно для терористів", – додав він.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.

Після цього президент РФ Путін заявив, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.

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