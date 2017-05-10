Трамп затвердив план щодо озброєння курдів в Сирії попри незгоду Анкари

Президент США Дональд Трамп підписав план щодо озброєння сирійських курдів, яких США вважає важливим союзником у боротьбі проти ІДІЛ, попри незгоду Туреччини.
Про це повідомляє The Hill.
"Вчора президент уповноважив Міністерство оборони озброїти курдські елементи Сирійських демократичних сил, щоб забезпечити повну перемогу над ІДІЛ в сирійському місті Ракка", - заявила головний прес-секретар Пентагону Дана Уайт.
Видання зазначає, що такий план точно роздратує Туреччину, яка вважає курдів терористами, а курдських повстанців у Туреччині - поза законом.
Нагадаємо, Туреччина очікує від адміністрації Трампа екстрадиції опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена та припинення співпраці з сирійськими курдами проти "Ісламської держави".