Трамп затвердив план щодо озброєння курдів в Сирії попри незгоду Анкари

Середа, 10 травня 2017, 08:35

Президент США Дональд Трамп підписав план щодо озброєння сирійських курдів, яких США вважає важливим союзником у боротьбі проти ІДІЛ, попри незгоду Туреччини.

Про це повідомляє The Hill.

"Вчора президент уповноважив Міністерство оборони озброїти курдські елементи Сирійських демократичних сил, щоб забезпечити повну перемогу над ІДІЛ в сирійському місті Ракка", - заявила головний прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

Видання зазначає, що такий план точно роздратує Туреччину, яка вважає курдів терористами, а курдських повстанців у Туреччині - поза законом.

Нагадаємо, Туреччина очікує від адміністрації Трампа екстрадиції опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена та припинення співпраці з сирійськими курдами проти "Ісламської держави".