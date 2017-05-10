США можуть долучитися до "нормандського формату" - Клімкін

Середа, 10 травня 2017, 10:28

Держсекретар США Рекс Тіллерсон виступить адвокатом України у переговорах з Росією, а Вашингтон - може долучитися до Нормандського формату.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який наразі перебуває у США, повідомляє ТСН. Ранок.

Клімкін зауважив, що Тіллерсон добре проінформований про агресію Москви проти України, з ним також обговорювали різні варіанти розв'язання ситуації.

Міністр додав, що США, ймовірно, долучаться до України, Німеччини та Франції у переговорах з Росією, але наголосив, що важливий не формат переговорів, а їхня ефективність.

Клімкін залишатиметься у Вашингтоні до сьогоднішнього вечора, коли Рекс Тіллерсон матиме зустріч із російським міністром Сергієм Лавровим щодо України та Сирії.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон 10 травня прийме у Вашингтоні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, серед головних тем на порядку денному – українське питання.