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Безвіз для України можуть підписати в Європарламенті 17 травня - ЗМІ

Середа, 10 травня 2017, 15:38
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Церемонія підписання в Європейському парламенті надання Україні безвізового режиму може відбутися вже 17 травня.

Про це повідомляє джерело, наближене до Європарламенту, передає УНІАН.

Церемонія відбудеться у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, яке відбудеться з 15 по 18 травня.

Як відомо, 11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.

Після затвердження рішення міністрами відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. 

Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

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