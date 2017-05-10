Безвіз для України можуть підписати в Європарламенті 17 травня - ЗМІ

Церемонія підписання в Європейському парламенті надання Україні безвізового режиму може відбутися вже 17 травня.
Про це повідомляє джерело, наближене до Європарламенту, передає УНІАН.
Церемонія відбудеться у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, яке відбудеться з 15 по 18 травня.
Як відомо, 11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.
Після затвердження рішення міністрами відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС.
Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.