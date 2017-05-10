Безвіз для України можуть підписати в Європарламенті 17 травня - ЗМІ

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Багато запитань читачів були дуже слушними – і про правила безвізових поїздок з дітьми, в яких у паспорті немає відбитків пальців, і про поїздки без готелю, і про запрошення до друзів. Ми підготували новий детальний довідник, де є роз'яснення щодо більшість таких випадків...