Безвиз для Украины могут подписать в Европарламенте 17 мая - СМИ

Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая.
Об этом сообщает источник, приближенный к Европарламенту, передает УНИАН.
Церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента, которое состоится с 15 по 18 мая.
Как известно, 11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства утвердят предоставление безвизового режима для Украины.
После принятия решения министрами состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС.
Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.