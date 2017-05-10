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Безвиз для Украины могут подписать в Европарламенте 17 мая - СМИ

Среда, 10 мая 2017, 15:38
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Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая.

Об этом сообщает источник, приближенный к Европарламенту, передает УНИАН.

Церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента, которое состоится с 15 по 18 мая.

Как известно, 11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства утвердят предоставление безвизового режима для Украины.

После принятия решения министрами состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС.

Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

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