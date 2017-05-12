Клімкін підтвердив, що для нових безвізів потрібні додаткові переговори

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:35

Після рішення Ради ЄС для українців відкривається безвізовий режим з європейськими державами, але Київ сподівається на успіх переговорів про безвіз також з іншими державами.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в п’ятницю на брифінгу в МЗС.

"У нас наразі є 52 країни, з якими діє безвізовий режим", - заявив він.

Клімкін підкреслив, що рішення Ради ЄС відкриває для громадян України країни Шенгену та низку інших каїн Європи.

Також, за його словами, за результатами переговорів може бути відкритий безвіз з низкою інших країн.

"Ми ведемо переговори з 27 країнами щодо безвізового режиму та з 11 країнами – про полегшення. Є надія на завершення певних переговорів у найближчі тижні і місяці", - наголосив він.

"Маємо шанс у найближчому майбутньому відкрити понад 100 країн для українців... Ми будемо мати безвізовий режим майже з усіма країнами Латинської Америки, і над цим працюємо", - вважає міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Порошенко зробив заяву про "автоматичне скасування віз до країн Америки та Азії", однак ці дані виявилися некоректними.