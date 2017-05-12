Клімкін розкрив деталі зустрічі з Трампом та заперечив чутки про лобістів

П'ятниця, 12 травня 2017, 14:08

Міністр закордонних справ Павло Клімкін стверджує, що не користався послугами лобістів для організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом

Про це він заявив в п’ятницю на брифінгу в МЗС, відповідаючи на запитання журналістів.

"У мене є принцип: не використовую жодних платних лобістів чи чогось іншого для організації зустрічей", - заявив він. Міністр також наголосив, що "на такому рівні використання лобістів не має сенсу"

Клімкін також розповів про подробиці зустрічі з Трампом, але уник відповіді на запитання про її тривалість.

"Зустріч (її тривалість) я не рахував. Це звичайно не була годинна зустріч чи півгодинна, як ви розумієте, але я зміг передати всі месіджі, які я хотів передати", - наголосив він.

Клімкін підкреслив, що його переговори з Трампом почалися з тематики російської агресії, яка є ключовою. Він також наголосив, що адміністрація Трампа має розуміння того, що відбувається на Донбасі.

"Звичайно, у них є бачення, ви бачили його у заявах Білого дому – про те, що необхідно виконати мінські домовленості і що Росія відповідальна за їх виконання", - пояснив він.

Як повідомляла Європейська правда, раніше Клімкін повідомив, що США готові долучатися до того, щоб змусити РФ виконувати Мінські угоди.