Клімкін вважає, що зустріч Трампа і Порошенка відбудеться в найближчому майбутньому

МЗС працює над зустріччю президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, вона може відбутися в найближчому майбутньому.
Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на брифінгу в МЗС у п’ятницю.
За його словами, позбавлено логіки думати, що якщо Трамп спочатку зустрінеться з президентом РФ, а потім з українським президентом, то на такій зустрічі домовляться про щось, до чого потім змусять Україну.
"Те, що обговорюється між США і Росією, має інший порядок денний, логіку і характер", - сказав міністр.
"Над зустріччю (Порошенка і Трампа) ми працюємо, вона відбудеться у найближчому майбутньому", - заявив Клімкін.
Одним з елементів підготовки цієї зустрічі, за його словами, є те, яким чином США будуть долучатися до тиску на РФ з метою змусити її виконувати Мінські угоди.
Як відомо, зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна відбудеться влітку на саміті Великої двадцятки.