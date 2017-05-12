Клімкін вважає, що зустріч Трампа і Порошенка відбудеться в найближчому майбутньому

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:57

МЗС працює над зустріччю президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, вона може відбутися в найближчому майбутньому.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на брифінгу в МЗС у п’ятницю.

За його словами, позбавлено логіки думати, що якщо Трамп спочатку зустрінеться з президентом РФ, а потім з українським президентом, то на такій зустрічі домовляться про щось, до чого потім змусять Україну.

"Те, що обговорюється між США і Росією, має інший порядок денний, логіку і характер", - сказав міністр.

"Над зустріччю (Порошенка і Трампа) ми працюємо, вона відбудеться у найближчому майбутньому", - заявив Клімкін.

Одним з елементів підготовки цієї зустрічі, за його словами, є те, яким чином США будуть долучатися до тиску на РФ з метою змусити її виконувати Мінські угоди.

Як відомо, зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна відбудеться влітку на саміті Великої двадцятки.