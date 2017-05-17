У Європарламенті відбудеться церемонія підписання безвізу для України

Середа, 17 травня 2017, 09:16

У середу в Європейському парламенті відбудеться урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Згідно з програмою каналу ЄС Europe by Satellite, початок церемонії підписання запланований на 15.40 за Києвом.

Документ буде підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абелою.

Участь в церемонії підписання також візьмуть президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель.

Після підписання рішення про безвіз має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".