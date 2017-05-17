Знайти
АКТУАЛЬНО

Генсек Ради Європи: блокування сайтів суперечить свободі слова

НАТО про блокування сайтів: це питання безпеки, а не свободи слова

В ЄС чекають від України детальніших пояснень щодо блокування сайтів

Трамп розповів Лаврову про плани ІДІЛ підірвати літак бомбою, вмонтованою у ноутбук

У Європарламенті відбудеться церемонія підписання безвізу для України

Трамп намагався вплинути на розслідування проти Флінна - екс-директор ФБР




У Європарламенті відбудеться церемонія підписання безвізу для України

Середа, 17 травня 2017, 09:16
Версія для друку Коментарі

У середу в Європейському парламенті відбудеться урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Згідно з програмою каналу ЄС Europe by Satellite, початок церемонії підписання запланований на 15.40 за Києвом.

Документ буде підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абелою.

Участь в церемонії підписання також візьмуть президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель.

Після підписання рішення про безвіз має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:09
У Греції триває загальний страйк проти заходів економії, 150 рейсів можуть скасувати
11:02
Генсек Ради Європи: блокування сайтів суперечить свободі слова
10:49
НАТО про блокування сайтів: це питання безпеки, а не свободи слова
10:42
В Афганістані сталися вибухи у двох провінціях: троє загиблих, 12 поранених
10:29
Туск відвідає Макрона в Парижі
10:22
В ЄС чекають від України детальніших пояснень щодо блокування сайтів
10:11
Консерватори Меркель значно збільшили відрив від соціал-демократів - опитування
09:55
В Естонії під час навчань постраждав солдат-резервіст
09:53
Трамп розповів Лаврову про плани ІДІЛ підірвати літак бомбою, вмонтованою у ноутбук
09:39
Ердоган і Трамп погодились щодо спільної боротьби з тероризмом попри розбіжності
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Твердохліб, Ужгородський прес-клуб

Два світи для виноробів: чому угорський Токай не схожий на сусіднє Закарпаття

Для маленьких приватних виноробів Словаччина, Угорщина та й загалом Євросоюз забезпечують сприятливі умови для розвитку бізнесу. Не дивно, адже виноробство – це значно більше, аніж виготовлення та споживання вина.

Надія Коваль, для Європейської правди

Прем'єр-бунтівник: як Макрон вдруге переграв республіканців

З призначенням Філіпа – політика з репутацією бунтівника – Еммануель Макрон утверджується у ролі великого деструктора французької політичної системи. Фактично маргіналізувавши Соціалістичну партію, президент взявся за розвал "Республіканців".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  