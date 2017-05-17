Путін заявив, що передав секретне послання G7 через прем'єра Італії

Середа, 17 травня 2017, 15:13

Президент Росії Володимир Путін заявив, що передав країнам G7 секретне послання через прем'єр-міністра Італії Паоло Джентілоні.

Про це Путін заявив журналістам за підсумками російсько-італійських переговорів, передає ТАСС.

"Що стосується мого меседжу, який я передав пану прем'єр-міністру (Італії Паоло Джентілоні - Ред.), то він має секретний характер, я вам не можу про це повідомити", - сказав Путін.

"Це секретна інформація", - з посмішкою додав Путін.

Повідомляється, що відповідь на дане питання послідувала після того, як Путін прокоментував інформацію щодо секретних даних, переданих президентом США Дональдом Трампом главі МЗС РФ Сергію Лаврову 10 травня у Вашингтоні.

"Ми водночас бачимо, що в Сполучених Штатах розвивається політична шизофренія, нічим іншим я не можу пояснити звинувачення щодо чинного президента в тому, що він видав Лаврову якісь секрети", - сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що Росія готова надати стенограму розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і президента США Дональда Трампа, якщо адміністрація США буде не проти.

Нагадаємо, нещодавно видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп минулого тижня під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави". Розкриття цієї інформації поставило під загрозу надважливе джерело американської розвідки у питанні "Ісламської держави".

У Білому домі заперечили розкриття даних. Дональд Трамп при цьому заявив, що мав повне право ділитися з Росією інформацією, яка стосується питань тероризму та безпеки авіапольотів.

Напередодні ЗМІ повідомили, що інформація, яку президент США Дональд Трамп розповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час переговорів у Вашингтоні, стосувалася планів терористичного угруповання "Ісламська держава" підірвати пасажирський літак завдяки бомбі, вмонтованій у ноутбук.