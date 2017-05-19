Безвіз зміцнить позицію України у рейтингу «сили» паспортів світу

П'ятниця, 19 травня 2017, 19:50

Із початком дії безвізового режиму з ЄС у рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна підніметься з 50-ої на 32-гу позицію.

Про це "Європейській правді" повідомили упорядники рейтингу "найсильніших" паспортів, який доступний на порталі Passport Index.

Запровадження безвізового режиму дасть змогу українським громадянам відвідувати 119 світових держав без візи. Таким чином український паспорт займе 32-гу позицію у рейтингу.

Сьогодні Україна посідає 50-ту сходинку з можливістю для її громадян відвідувати 85 країн світу без віз.

До слова, підкреслюють упорядники рейтингу, Україна випередить Росію, яка сьогодні займає 41-ше місце у списку, та громадяни якої можуть їздити без віз до 106 країн світу.

Варто підкреслити, що "силу" паспорта оцінюють за кількістю країн, які його власних може відвідати без візи.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Дія безвізу з ЄС для українців почнеться у ніч на 11 червня.