Безвиз укрепит позицию Украины в рейтинге «силы» паспортов мира

Пятница, 19 мая 2017, 19:50

С началом действия безвизового режима с ЕС в рейтинге "самых сильных" паспортов мира Украина поднимется с 50-той на 32-ю позицию.

Об этом "Европейской правде" сообщили составители рейтинга "самых сильных" паспортов, который доступен на портале Passport Index.

Введение безвизового режима даст возможность украинским гражданам посещать 119 мировых государств без визы. Таким образом украинский паспорт займет 32-ю позицию в рейтинге.

Сегодня Украина занимает 50-е место с возможностью для ее граждан посещать 85 стран мира без виз.

К слову, подчеркивают составители рейтинга, Украина опередит Россию, которая сегодня занимает 41-е место в списке, и граждане которой могут ездить без виз в 106 стран мира.

Следует подчеркнуть, что "силу" паспорта оценивают по количеству стран, которые его собственник может посетить без визы.

Напомним, в среду, 17 мая, в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.

Действие безвеза с ЕС для Украины начнется в ночь на 11 июня.