Ердоган повернувся до лав керівної партії Туреччини, наступний крок - лідерство

Вівторок, 02 травня 2017, 14:25

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган написав заяву про вступ до владної "Партії справедливості і розвитку" та знову став її членом.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

У ряди політсили Ердоган повернувся під час зібрання парламентської фракції партії у вівторок, 2 травня.

Як очікується, 21 травня Ердогана переоберуть новим лідером політичної сили на позачерговому конгресі "Партії справедливості та розвитку".

Повернення Ердогана у ряди політсили стало можливим після проведення конституційного референдуму 16 квітня, на якому більшість громадян підтримали посилення президентських повноважень.

Ердоган був змушений залишити партію після обрання президентом 2014 року та упродовж трьох років був безпартійним. Керівництво політичною силою перейшло до тогочасного прем’єр-міністра Ахмета Давутоглу.

Зараз "Партію справедливості та розвитку" очолює прем'єр-міністр Біналі Йилдирим.