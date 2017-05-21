62% французів задоволені Макроном на посаді президента

Неділя, 21 травня 2017, 11:15

Популярність нового президента Франції Еммануеля Макрона сягнула 62%, а його прем’єр-міністра Едуара Філіпа – 55%.

Про це свідчать результати опитування Ifop, передає BFM-TV.

На запитання "Ви задоволені чи незадоволені Еммануелем Макроном на посаді президента Франції" 12% опитаних відповіли "дуже задоволені", 50% опитаних сказали "достатньо задоволені".

20% опитаних визнали, що вони "дещо незадоволені", 11% "дуже незадоволені", 31% "незадоволені".

Для порівняння, Франсуа Олландом на початку терміну його повноважень були задоволені 61% громадян (в травні 2012 року), Ніколя Саркозі - 65% (в травні 2007 року), Жаком Шираком - 51% (в травні 2002 року).

На запитання про прихильність до прем'єр-міністра Едуара Філіпа, 5% сказали, що вони "дуже задоволені", а 50% "цілком задоволені", тобто в цілому 55% "задоволені".