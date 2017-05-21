62% французов довольны Макроном на посту президента

Воскресенье, 21 мая 2017, 11:15

Популярность нового президента Франции Эммануэля Макрона достигла 62%, а его премьер-министра Эдуара Филиппа - 55%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, передает BFM-TV.

На вопрос "Вы довольны или недовольны Эммануэлем Макроном на посту президента Франции" 12% опрошенных ответили "очень довольны", 50% опрошенных сказали "достаточно довольны".

20% опрошенных признали, что они "несколько недовольны", 11% "очень недовольны", 31% "недовольны".

Для сравнения, Франсуа Олландом в начале срока его полномочий были довольны 61% граждан (в мае 2012 года), Николя Саркози - 65% (в мае 2007 года), Жаком Шираком - 51% (в мае 2002 года).

На вопрос о приверженности к премьер-министру Эдуара Филиппа, 5% сказали, что они "очень довольны", а 50% "полностью удовлетворены", то есть в общей сложности 55% "удовлетворены".