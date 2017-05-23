Затримано підозрюваного у зв’язку з терактом в Манчестері

Вівторок, 23 травня 2017, 14:14

Поліція Манчестера заявила про затримання підозрюваного у зв’язку з терактом у Манчестері, внаслідок якого загинули 22 осіб та отримали поранення ще 59.

Про це поліція повідомила у Twitter.

"Що стосується інциденту на Манчестер-арені минулої ночі, ми можемо підтвердити затримання 23-річного чоловіка на півдні Манчестера", - ідеться у повідомленні.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 травня 2017 р.

Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великої Британії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, який поліція попередньо розслідує як теракт.

За останніми даними поліції кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 22, поранених – до 59.

За словами прем'єра Терези Мей, поліція вважає, що встановила особу смертника.