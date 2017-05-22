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ЄС довелося порушити правила, щоб український безвіз запрацював 11 червня

Понеділок, 22 травня 2017, 12:04
Версія для друку Коментарі

Європейським структурам довелося порушити офіційно встановлені правила публікації законодавчих актів, щоби виконати обіцянку щодо дати старту безвізового режиму.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, в понеділок Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок.

Підготовка цієї публікації зіткнулася з проблемами.

Річ у тім, що Офіційний журнал (ОЖ) ЄС – електронне видання, яке публікує всі законодавчі акти перед набуттям ними чинності, – не виходить по понеділках. У правилах роботи ОЖ зазначено, що він публікує законодавчі акти "з вівторка по суботу".

Однак в разі відтермінування публікації хоча б на один день український безвіз не міг би набути чинності 11 червня – а саме цю дату було повідомлено українським партнерам. Через це для українського рішення зробили виняток, щоби дотриматися політичної обіцянки.

Українське рішення є єдиним, що міститься у позачерговому випуску ОЖ.

Таким чином, в ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу.

 Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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