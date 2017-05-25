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Додон: Придністров'я ніколи не отримає статус суб'єкта РФ

Четвер, 25 травня 2017, 12:51
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Президент Молдови Ігор Додон заявив, що невизнана Придністровська Молдавська Республіка ніколи не буде незалежною державою, а з грошей, інвестованих в регіон за останні 25 років, що приблизно $15 млрд, можна було б побудувати другий Дубай.

Про це Додон заявив на каналі НТВ-Молдова, повідомляє Newsmaker.md.

Заяви Додона пролунали у відповідь на декларації придністровського лідера Вадима Красносельського, який нещодавно звинуватив молдавських політиків у тому, що вони не готові нічого змінювати, прикриваючись гучними гаслами.

"Я думаю, що жителі Придністров'я нас дивляться, у них немає особливого доступу до інших ресурсів. Одна з моїх головних цілей — це об'єднання країни. У Молдови немає майбутнього без Придністров'я, а Придністров'я не має його без Молдови.

Коли хтось з лівого берега говорить, що ми ніколи не будемо разом, я питаю: хочете в Україну? Ви повинні вибрати, дорогі придністровці. Незалежності не буде ніколи. Статусу як суб'єкта Російської Федерації не буде, тільки об'єднання в рамках єдиної держави. Ми знайдемо формулу. Давайте обговорювати", — заявив Додон в ефірі.

Він також нагадав, що Придністров'я має $7 млрд боргу за газ та що регіон ніколи за нього не платив.

За словами Додона, його дивує, що при таких низьких тарифах на газ придністровські товари продовжують залишатися неконкурентоспроможними.

"За останні 25 років в економіку Придністров'я було інвестовано приблизно $15 млрд. Правий берег ніколи не отримував стільки грошей. З такими грошима в регіоні, де проживають 300-400 тис. чоловік, можна було побудувати другий Дубай", - додав він.

У вівторок, 23 травня, лідер Придністров'я Вадим Красносельський заявив на брифінгу, що Тирасполь не цікавить план федералізації Молдови, оскільки Придністров'я хоче незалежності, а потім об'єднання з Росією, про що його жителі заявили ще на референдумі 2006 року.

Раніше повідомлялося, що проросійський президент Молдови Ігор Додон пообіцяв провести референдум про статус невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

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